“Mentre i cittadini lombardi stavano morendo, il presidente dell’Istituto Besta, insieme a un consigliere, si preoccupava di comprare le azioni della Diasorin grazie a informazioni privilegiate. Denunciare questo fatto non è giustizialismo, perché qui si parla di cose indecenti. Moratti e Fontana intervengano”. Sono le parole dell’ex viceministro all’Economia del Movimento 5 stelle, Stefano Buffagni, che in un videomessaggio chiede al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e alla vicepresidente, Letizia Moratti, che cosa intendano fare della vicenda che ha coinvolto il presidente dell’Ircc Policlinico San Matteo di Pavia, Alessandro Venturi, e l’amministratore delegato di Diasorin, Carlo Rosa. I due indagati per insider trading, secondo l’accusa hanno condiviso informazioni privilegiate sulla validazione dei test sierologici messi a punti dall’azienda Diasorin con il presidente dell’Istituto Carlo Besta di Milano, all’epoca dei fatti – aprile 2020 – commissario della Lega a Varese, cioè Andrea Gambini. Che, a sua volta, ha condiviso le stesse informazioni a uno dei consiglieri dell’Istituto, Francesco Bombelli, vicino all’attuale ministra Mariastella Gelmini.