La festa dell’Inter non è ancora finita. Dopo quella dei tifosi in piazza Duomo che ha fatto tanto discutere, è stata la volta di giocatori e staff tecnico, che si sono ritrovati, mercoledì sera, per la prima volta tutti insieme ad Appiano Gentile – dopo tre giorni di riposo concessi da Antonio Conte – per celebrare il 19° titolo conquistato domenica dopo il pareggio tra Atalanta e Sassuolo. Tra brindisi, spumante e maglie celebrative l’allenamento per preparare la partita di sabato contro la Sampdoria è passato decisamente in secondo piano. I festeggiamenti si sono svolti al centro sportivo de La Pinetina, presente anche il presidente della squadra Zhang.