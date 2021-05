Giovanni Floris, nel suo DiMartedì su La7, ha “rincorso” Amedeo per avere dichiarazioni sulle ormai note polemiche seguite al monologo che lui e il “socio” Pio hanno fatto nell’ultima puntata del loro show, Felicissima Sera, in onda su Canale 5. Qui il post che la coppia ha scritto per mettere un punto, nel quale fanno presente che non hanno intenzione di chiedere scusa. Matteo Salvini ha preso le loro difese anche se i due rivendicano di voler rimanere distanti dalla politica. “Noi abbiamo detto che le parole hanno un peso ma che non è niente rispetto al peso dell’intenzione – le parole di Amedeo – È incredibile che si faccia la guerra alla grammatica e non la guerra all’educazione…”. A quel punto interviene Pio, al telefono: “Noi pensiamo di stare in un Paese democratico dove ognuno è libero di fare quello che vuole, ognuno a letto fa quello che vuole”. E ancora, Amedeo: “Un comico non deve essere superficiale? Noi parliamo alla pancia del Paese. La “sinistra intelligente” sai perché ci dà contro? Perché ci ha rituittato Salvini. Però Salvini evidentemente è una persona intelligente. Devo dire che mi hanno chiamato anche politici di sinistra di cui non faccio il nome per dire “oh finalmente””.