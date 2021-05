Elio e le Storie Tese “se la cantano e se la suonano” letteralmente. In un video pubblicato su Instagram ieri 4 maggio, il gruppo sembra sia in sala prove pronto a tornare sulla scena dopo lo scioglimento nel 2018. E se la didascalia è memorabile: “Ma non vi eravate sciolti? – Ma saranno caz*i nostri?“, il video lo è ancora di più. Dopo circa un minuto di musica sembra interrompersi e compare un cartello: “Siamo spiacenti ma a causa di un problema inatteso al fusibile della fibra ottica la diretta Instagram con Elio e le Storie Tese è stata interrotta”.

Tanti i commenti sorpresi di colleghi, amici o semplicemente dei fan: “Quel silenzio è assordante, I love you” ha scritto Max Gazzè. “Maledetti ho dovuto ricontrollare volume e WiFi 3 volte prima di capire la vostra peerlata”, ha commentato un utente. Insomma, il divertimento è assicurato. Il ritorno? Chissà.