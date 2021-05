“Alitalia? Il piano industriale di Ita prevede una compagnia non grande quanto Alitalia ma destinata a crescere. Ne stiamo discutendo da varie settimane con l’Unione Europea e siamo alle battute finali. Stiamo chiudendo la trattativa”. Lo annuncia a “Otto e mezzo” (La7) il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, che aggiunge: “Anche le grandi compagnie sono andate in crisi per l’emergenza del covid e quindi ci si sta ponendo una grande domanda sul futuro del trasporto aereo, che è sempre più integrato con il trasporto ferroviario”.

Giovannini viene incalzato dalla conduttrice Lilli Gruber sul ponte sullo stretto di Messina, argomento sul quale spiega: “C’è una decisione del Parlamento che invitava il governo precedente a presentare i risultati di questa Commissione creata dalla ex ministra De Micheli entro il dicembre del 2020. La Commissione non aveva ancora concluso i lavori, noi siamo arrivati a febbraio e ovviamente abbiamo l’obbligo di prendere in considerazione questo tema attraverso un voto parlamentare. Questa Commissione presenta tutta una serie di evidenze e quindi – conclude – serve un dibattito non ideologico, cioè un dibattito basato sui dati e sulle valutazioni. Io a favore del ponte sullo Stretto? Non è importante quello che penso io. La ragione per cui non rispondo è proprio coerente con quello che ho appena detto: questa è un’operazione complessa e molto costosa, un’operazione Paese. Il dibattito pubblico si deve basare su questo rapporto e poi esprimeremo i nostri punti di vista”.