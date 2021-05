Nuovo capitolo della battaglia a distanza tra Fedez e la Rai, scoppiata per il suo intervento contro la Lega sul palco del Concertone del 1 maggio. In alcune stories su Instagram, il cantante ha replicato ai vertici, dopo che con una nota lo avevano accusato di “aver tagliato” l’audio della telefonata e modificato il senso dell’intervento della vicedirettrice di Rai 3, Ilaria Capitani. “La Rai – dice il cantante – mi accusa di aver montato ad arte il video della telefonata che ho già detto di voler mettere a loro disposizione, e che non hanno mai richiesto preventivamente i testi per la censura. E allora mi chiedo perché la vicedirettrice ha presenziato a una telefonata in cui si stava cercando di esercitare un controllo?”. E poi aggiunge: “Ho registrato io e l’hanno registrata anche loro pubblicando solo la parte in cui la vicedirettrice dice non attuiamo censura ma poi presenzia a una in telefonata in cui stanno attuando censura. Io le chiedo se posso dire cose inopportune per lei ma opportune per me che tra l’altro non prevedono turpiloquio e la risposta è il silenzio e questo vale più di tutto”. Vedi Anche La telefonata dei dirigenti e autori Rai a Fedez: “Le chiediamo di adeguarsi a un sistema. Le citazioni con nomi e cognomi non possono essere fatte”

Nel comunicato la direzione di Rai3 si era difesa, sostenendo di non aver mai “operato forma di censura preventiva nei confronti di qualunque artista”. “Le parole realmente dette – scrive la rai nella nota – sono: “Mi scusi Fedez, sono Ilaria Capitani, vicedirettrice di Rai 3, la Rai non ha proprio alcuna censura da fare. Nel senso che la Rai fa un acquisto di diritti e ripresa, quindi la Rai non è responsabile né della sua presenza, ci mancherebbe altro, né di quello che lei dirà. Ci tengo a sottolinearle che la Rai non ha assolutamente una censura, ok? Non è questo. Dopodiché io ritengo inopportuno il contesto, ma questa è una cosa sua” Vedi Anche Enrico Letta: “Sono grato a Fedez, di cui condivido le parole molto forti. Ora ci aspettiamo tutti un chiarimento e le scuse dalla Rai”