Il discorso di Fedez dal palco dal Concertone del primo maggio a Roma ha ricevuto il plauso anche dalla moglie, Chiara Ferragni. L’influencer ha condiviso sulle stories di Instagram tutto l’intervento del marito che ha parlato di ddl Zan e in particolare dell’ostruzionismo della Lega. “Bella storia sei tu amore e le palle che hai nel dire sempre quello che pensi”, ha scritto nella prima stories.

Poi Chiara Ferragni ha continuato “mettendoci la faccia” con delle brevi storie: “Non potrei essere più fiera di così – ha detto – avere il coraggio di andare contro tutti per dire ciò che si pensa non è cosa da poco“. L’imprenditrice ha quindi ringraziato anche tutti i follower (circa 36 milioni tra il suo profilo e quello di Fedez), ricordando che solo uniti si può “cercare di cambiare le cose”. Anche l’influencer, infatti, non ha mai fatto mistero delle proprie posizioni, appoggiando spesso le battaglie del marito. In un post Ferragni ha poi ribadito l’appoggio al rapper, pubblicando una foto di sabato pomeriggio: “Faccia fiera di chi sa che qualche ora dopo suo marito avrebbe reso fiera (quasi) tutta Italia con il suo discorso e coraggio”.