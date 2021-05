Uscita sofferta durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. Ad abbandonare la trasmissione è stato Samuele Barbetta, ballerino che in questi mesi si è distinto per l’intensità delle sue coreografie. Prima di annunciare l’eliminato tra Samuele e l’altro concorrente al ballottaggio, Alessandro, Maria ha voluto fare il suo personalissimo saluto, evidenziando la bravura di entrambi.

Particolare attenzione è stata data proprio all’eliminato della settima puntata al quale Maria ha parlato in separata sede, presente solo Giulia, grande amica e compagna di avventura, specie nelle ultime puntate, del concorrente. Il discorso di Maria De Filippi è chiaro: la conduttrice ricorda al ballerino il suo potenziale, sottolineando che non deve buttarsi giù nel caso di eliminazione. Samuele, visibilmente emozionato visto anche il suo carattere taciturno, ringrazia, e sottolinea: “Sei stata la mia prima fan qua dentro”. “La seconda”, puntualizza sorridendo Giulia. De Filippi quindi gli chiede se ricorda i casting. La risposta è affermativa: “Al provino mi hai preso da parte ed eri così interessata a quello che facevo – racconta il ballerino – Il provino dopo è andato ancora meglio e ti sei interessata ancora di più”. E prosegue: “Tornando a casa alla mia famiglia ho detto ‘anche se non mi prendono a Maria sono piaciuto’. Poi ti ho detto che per me era stato un onore partecipare, e tu mi hai detto ‘anche per me'”. Samuele poi ricorda un complimento ricevuto da Maria mentre stava lasciando il terzo casting.

“Lo penso ancora che tu sia bravissimo”, incalza Maria De Filippi. Samuele quindi si apre ancora: “Loro (gli altri ballerini ndr.) per me sono più preparati dal punto di vista fisico e sono ottimi interpreti per far andare avanti lo spettacolo”, spiega alla conduttrice che però lo “consola”. “La tua è unicità”, dice Maria De Filippi. “Alcune volte mi sento unico, ma tante volte no”, risponde quindi Samuele. Ma Maria, insiste e prova a fargli capire che è il programma che è strutturato così e quindi “non dipende dalla tua non unicità”. “Il fatto che tu esca stasera non ti toglie nulla”, conclude la conduttrice, annunciandogli quindi l’uscita, e la permanenza di Alessandro. In lacrime accanto a lui Giulia. Samuele chiude il momento toccante e ringrazia ancora una volta la conduttrice: “Se non ci fossi stata tu forse non sarei nemmeno entrato”.