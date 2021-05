“Buon 1 maggio dal centro vaccini dello Spallanzani, dove sono stato per dire grazie ai lavoratori, ai volontari, a tutte le forze impegnate nella campagna vaccinale. Così possiamo riaprire alla vita, al lavoro, a un futuro migliore”. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato l’hub vaccinale dello Spallanzani, e in un video postato sul suo profilo Facebook ha ringraziato gli operatori sanitari che anche in un giorno di festa come quello del 1 maggio sono impegnati a portare avanti la campagna di immunizzazione