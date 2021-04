Da giorni circolano sui social e su Whatsapp delle fake news su fantomatici medici che, una volta al supermercato, riconoscono e segnalano alcuni dei loro pazienti positivi al Covid al direttore dell’attività commerciale. Chiamati tramite gli altoparlanti alle casse o al punto accoglienza, i positivi si rivelano essere 6 o 7 a seconda delle versioni. Una vera e propria “leggenda metropolitana” che da settimane rimbalza sugli smartphone (e in alcuni casi anche su testate giornalistiche), alimenta il senso collettivo di paura per eventuali untori e dei luoghi chiusi frequentati. Una fake news che rischia anche di circolare ancora di più dopo i recenti controlli dei Nas nei supermercati per valutare la corretta sanificazione degli esercizi commerciali.

La storia circolerebbe da inizio marzo, secondo il sito di BufaleUnTantoAlChilo sarebbe stata segnalata da un utente di Twitter, venendo di conseguenza ripresa da altre persone, che la hanno a loro volta lievemente modificata. La fake news sarebbe poi arrivata su diverse testate giornalistiche e quotidiani. In diversi casi riportati, i direttori dei supermercati dove era ambientata la “leggenda metropolitana” hanno pubblicamente smentito la cosa.