Oggi userò questo spazio per solidarizzare toto corde con Luigi Marattin. Sì, non è un refuso e nemmeno arteriosclerosi: intendo proprio il deputato italovivo. Che ieri, intervenendo alla Camera sul Recovery, mi ha dato grande soddisfazione, riprendendo una campagna che il Fatto lanciò fin dalla nascita del governo Draghi: “Vogliamo il Mes”. A furia di […]

Vaccini, il report post-pandemia Piano Pfizer: boom prezzi del 900% Big Pharma – Entro fine anno Biontech, Moderna e AstraZeneca fattureranno oltre 35 miliardi di dollari di Stefano Vergine

Recovery Plan – In Senato I partiti si agitano. Il premier: “Se falliamo, colpo alla Ue” Non si gioca solo il futuro dell’Italia, ma pure quello dell’Europa e il ruolo dello stesso Mario Draghi come leader Ue, con il Pnnr. Il premier lo sa. Nel giorno della replica, sia alla Camera che al Senato, cerca di spronare il Parlamento. Il clima è sufficientemente plumbeo da non promettere troppo bene. E lui […] di Wanda Marra

Il testo di Cingolani Dl Semplificazioni: l’ecologia a misura d’impresa (grande) Decreto – La bozza: dalla nuova “Via” (libera) con priorità a Eni & C. ai rifiuti in salsa leghista (potere alle Regioni). Trionfa il silenzio assenso di Marco Palombi

Bertolaso – L’ennesima incompiuta SuperGuido se ne va ancora: Milano addio. Sogna il Campidoglio Ai saluti – Da tempo fuori dai radar, lascia la Lombardia come Sicilia e Umbria prima. Salvini lo vuole sindaco di Roma di Vincenzo Bisbiglia e Andrea Sparaciari

Laurito & C. – Con Arbore e De Crescenzo dall’Avvocato Brodo di tartaruga, gaffe e 745 posate: pranzo dagli Agnelli Che classe – Fuori diluvia, gli husky dal giardino saltano sul divano: non sporcano. Per prima cosa servono una tazzina. “Siamo già al caffè?” di Marisa Laurito

Burkina Faso Beriáin, dal reportage-fake alla morte tra i jihadisti Spagnolo – Acclamato per i suoi documentari ad altro rischio, il giornalista è stato ucciso da un gruppo di al Qaeda in Africa. Indagato a Milano per le interviste con falsi mafiosi di Stefano Citati

Terapie a casa Cure domiciliari e farmaci. Aifa aggiorna il protocollo Indicazioni – Sì ai monoclonali, no a cortisone e antibiotici di Natascia Ronchetti

Arte e turismo Dal Franchi di Firenze a Italia.it. Fondi scarsi e poco “culturali” Gli “attrattori” – Mega progetti (Roma fa incetta). Il digitale verrà esternalizzato di Leonardo Bison

Le tabelle Inps Reddito di cittadinanza, il record a Napoli: sotto il Vesuvio assegni come in tutto il Nord I numeri sono numeri, non possono essere travisati. E quelli contenuti nelle tabelle dell’Inps sul reddito di cittadinanza ci dicono che la spesa per il Rdc a marzo a Napoli si avvicina a quella di tutto il Nord. Circa 157.000 famiglie percepivano il reddito o la pensione di cittadinanza per 459.000 persone coinvolte nel complesso. […] di Vin. Iur.

Manovre in Sicilia Pd, M5s e FI: nell’Isola prove di larghe intese Un centro di gravità con un raggio d’azione talmente largo da inglobare Pd, Movimento 5 Stelle e un pezzo di Forza Italia. Quella che sembra fantapolitica in realtà è uno scenario che in Sicilia gradirebbero in molti. Così l’Isola, laboratorio di alleanze per tradizione, getta le basi per le Regionali 2022. Obiettivo comune del campo […] di Dario De Luca

Nasce il 28 aprile 1971 Manifesto: 50 anni cercando sempre un’altra sinistra Il manifesto compie oggi 50 anni ed è un pezzo di storia del giornalismo e della politica che festeggia il compleanno. Il quotidiano “comunista” nasceva infatti il 28 aprile 1971 al prezzo di 50 lire e con solo quattro pagine che, scriveva Luigi Pintor, il primo direttore, “da oggi non sono più un’idea ma una […] di Sal. Can.

Alba dorata in Grecia L’ex eurodeputato perde l’immunità e finisce in carcere “Mi trovo in una macchina della polizia belga. Ladri, atei e anti-greci mi mandano in prigione. Rimango fedele a Cristo e alla Grecia. Sono orgoglioso di non essermi mai piegato. Viva la Grecia, viva l’Ortodossia”. Così Ioannis Lagos, 48 anni, eurodeputato, fra i leader del gruppo neonazista Alba Dorata, ha fatto sapere ai suoi sostenitori […] di Valerio Cattano

L’anteprima – “Sorelle in armi”, guerriere femministe Salvate il soldato Jane. Dalle amazzoni alle cecchine Prima guerra mondiale – Dorothy Lawrence indossa un’uniforme maschile e si fa chiamare Danis Smith: così raggiunge il fronte occidentale di Michela A. G. Iaccarino