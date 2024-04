Avevano promesso di spedirli nel pacchetto di aiuti appena approvato al Congresso, invece i missili a lungo raggio ATACMS, armi che gli Stati uniti nei mesi scorsi avevano dichiarato di non voler inviare all’Ucraina per evitare che questo conflitto si trasformasse da difensivo in offensivo, sono già nelle mani di Kiev, spediti segretamente da Washington. E da parte dell’ammiraglio Tony Radakin, capo di Stato Maggiore della Difesa britannica, emergono le preoccupazioni che avevano spinto proprio gli Usa a collocare le armi a lungo raggio oltre quella linea rossa tracciata inizialmente per evitare l’allargamento del conflitto con Mosca: “Mentre l’Ucraina acquisisce maggiori capacità per la lotta a lungo raggio, la sua capacità di continuare le operazioni in profondità diventerà (sempre più) una caratteristica”, ha detto aggiungendo che così Kiev organizzerà “attacchi e raid di sabotaggio” utilizzando armi a lungo raggio all’interno della Russia.

Così, per alimentare ancora la resistenza ucraina, fiaccata dalla superiorità numerica sia di uomini che di armamenti a disposizione della Russia, Washington viene meno alle sue promesse e sceglie di fornire a Kiev anche armi a lungo raggio. Il timore iniziale era chiaro: in un conflitto causato da un’invasione territoriale da parte dell’armata di Vladimir Putin, fornire a Kiev armi come gli ATACMS capaci di colpire ben oltre il confine russo, dato che la loro gittata supera i 300 chilometri, voleva dire favorire raid ucraini sulle città di confine russe e, di conseguenza, dare a Putin un appiglio per giustificare un’intensificazione dello scontro permettendogli di mettere in campo armi ben più performanti e distruttive, se non addirittura bombe nucleari tattiche. un po’ lo stesso ragionamento che aveva fatto escludere, salvo poi fare anche in questo caso passi indietro, l’invio di caccia F-16.