“Mi chiedo: il video l’ha visto anche Salvini?”. A farsi la domanda, intervistata dal Corriere della sera, è la sottosegretaria alla Giustizia M5s Anna Macina. A tre giorni dall’intervento di Beppe Grillo in difesa del figlio accusato di stupro di gruppo insieme a tre amici, la deputata ha messo sotto accusa il ruolo di Giulia Bongiorno, avvocata della presunta vittima e senatrice della Lega. La deputata, in particolare, si è chiesta se il leader del Carroccio ha visto il video agli atti dell’inchiesta: “In tv ha riferito di averne parlato con Bongiorno,. E ha detto di aver saputo altri dettagli. Non è che questo video che non doveva vedere nessuno, lui l’ha visto? Sarebbe grave”. Grave, secondo la deputata M5s, “utilizzare la vicenda a fini politici una vicenda in cui non si capisce se Bongiorno parla da difensore (che ha quel video), o da senatrice che passa informazioni al suo capo di partito di cui è anche difensore”. E ancora: ” Mi ha gelato sentirla dire che porterà il video di Grillo in Tribunale, lasciando intendere che il comportamento del papà ricadrà sul figlio. Cosa vuole fare, il processo alla famiglia? Rabbrividisco”. Alle accuse ha risposto in tarda mattinata la stessa Bongiorno, parlando di “fantasiose, gravissime accuse”: “Dovrà rispondere di queste affermazioni in sede giudiziaria”, ha dichiarato. Ma non solo, il Carroccio ne ha anche chiesto le dimissioni.

La sottosegretaria, nell’intervista al Corriere, è tornata appunto sul video di Beppe Grillo che ha ricevuto la condanna unanime di tutte le forze parlamentari (compresi i 5 stelle, anche se con sfumature diverse). Il video di Grillo “è l’urlo di dolore di un papà. Vi vedo molto il lato umano. Quasi nulla di politico”, ha detto Macina. Ma, alla domanda se fosse opportuno, ha replicato: “No, doveva essere evitato. Dispiace per quello che è successo, ma riconduciamolo alla sfera privata e lasciamo fuori la politica”. Quindi la sottosegretaria ha rievocato le stesse parole usate dal leader M5s Giuseppe Conte che, seppur ribadendo la solidarietà a Grillo, ha anche sottolineato quali sono i pilastri alla base della loro azione. “Sono due giorni che dal Movimento vengono ribaditi alcuni punti fermi”, ha detto Macina. “La tutela dell’indipendenza della magistratura e la difesa delle donne dagli abusi. Per noi parlano i fatti: il codice rosso è stato fortemente voluto da noi. Il reato di Revenge porn prima non esisteva. E l’allungamento del termine per la denuncia da 6 a 12mesi nemmeno”.

A Macina ha risposto la stessa Bongiorno: “Dopo la scelta di Grillo di formulare accuse alla famiglia della vittima e alla procura, oggi il sottosegretario alla Giustizia Macina si lancia in fantasiose, gravissime accuse a mio carico”. ha detto in una nota l’avvocata. “Mossa dalla cultura del sospetto (verso i nemici) che caratterizza il Movimento 5 Stelle, il sottosegretario Macina lede gravemente la mia immagine di essere umano, prima ancora che di avvocato, nel provare a insinuare che io abbia reso noti a chicchessia atti del processo. Mi occupo di violenza sulle donne da decenni come a tutti è noto. Ho assunto questo incarico un anno dopo la denunzia che ha dato vita alle indagini e non ho mai parlato con nessuno di questo procedimento nonostante le numerose e pressanti richieste dei giornalisti”.

Ma non è intervenuta solo Bongiorno. La Lega ha chiesto le dimissioni immediata della sottosegretaria “per le insinuazioni gravissime, insultanti e indegne di un membro del governo”. Ipotizzare che il senatore Salvini abbia visto il video di Ciro Grillo attraverso l’avvocato Giulia Bongiorno, prosegue la nota del Carroccio, “è inaccettabile: l’imbarazzo del M5s per una vicenda così grave e che coinvolge la famiglia del loro fondatore non è un buon motivo per infangare Salvini e Bongiorno. Salvini agirà contro il sottosegretario in tutte le sedi civili e penali“. Mentre lo stesso Salvini, interpellato dall’agenzia Adnkronos, ha dichiarato: “Mi disgustano le parole del padre, che mette sul banco degli imputati la ragazza che ha denunciato lo stupro e non il figlio, fermo restando che fino al giudizio tutti sono innocenti”. E nel merito dell’intervista di Macina si è limitato a dire: “La Bongiorno mi avrebbe passato atti segreti e io avrei pruriti per i video… ma chi se ne frega, è incredibile. In un paese normale Grillo avrebbe lasciato la carica e chiesto scusa”.