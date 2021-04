“Io da tempo immemore sono stato tra i primi a dire che bisogna guardare al Movimento 5 stelle, lo dicevo a livello nazionale. Con questa legge elettorale bisogna mettere insieme almeno il 45% quindi capisco il fatto che Letta guardi ai 5 stelle altrimenti sarà difficile. A Milano noi abbiamo una forza estremamente significativa”. Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala durante la presentazione della sua lista civica per le comunali. “Ad oggi non sappiamo cosa faranno i 5 stelle, Conte è il candidato designato a guidarli ma non sappiamo dove si collocheranno politicamente”.