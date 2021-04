“Il disegno di legge Zan non toglie diritti a nessuno, ma li dà a chi non ne ha”. A dirlo a gran voce è Fedez che oggi ha organizzato una diretta Instagram con il deputato del Partito democratico Alessandro Zan, “lo stesso Zan che dà il nome al disegno di legge Zan”, per parlare della legge contro l’omotransfobia, approvata alla Camera ma ora bloccata al Senato a causa dell’ostruzionismo della Lega, chiarendone i principi e gli obiettivi. “Bisogna spiegare che il rispetto verso le differenze è un valore, non un problema, quando rispetteremo le persone a prescindere dalle condizioni personali sarà una società più giusta – ha spiegato il deputato Zan -. Educare che blu è maschio e rosa è femmina, che l’uomo non può piangere e la donna sì, sono concetti anticamera della violenza da adulti. È un paese civile quello che due persone non possano girare mano nella mano perché rischiano un’aggressione?”.

Fedez ha poi chiesto a Zan cosa si può fare in concreto per aiutare l’approvazione di questa legge e, assieme alla moglie Chiara Ferragni, hanno suggerito alle oltre 30mila persone collegate di firmare la petizione e mandare una mail al Presidente della commissione giustizia del Senato per chiedergli di calendarizzare finalmente la discussione in Aula.