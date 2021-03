Sulle elezioni comunali a Voghera si sospetta la corruzione elettorale. Venerdì 27 marzo, la polizia giudiziaria si è recata nel comune in provincia di Pavia per acquisire documenti riguardanti un’indagine. L’inchiesta è partita in seguito ad un esposto presentato da un gruppo di cittadini, che sostengono di essere stati contattati durante la campagna elettorale per le ultime elezioni comunali nella città oltrepadana (svoltesi nello scorso mese di settembre). La Procura di Pavia, dopo aver ricevuto l’esposto, ha avviato gli accertamenti per far luce sull’episodio. Al momento non risultano indagati. Ma l’indagine è ancora in pieno svolgimento.

La segnalazione indica in Francesca Miracca, leghista, assessore con deleghe a commercio, turismo, fiere e mercati, l’esponente politica l’esponente politico che ha promesso soldi in cambio di voti. Il presunto caso di corruzione elettorale si sarebbe verificato in occasione delle elezioni comunali svoltesi nella città oltrepadana nello scorso settembre. L’esponente del Carroccio non ha ricevuto alcun avviso di garanzia. Tramite il suo legale, l’assessore ha fatto sapere di “essere tranquilla e di aver agito sempre in maniera pulita e trasparente”. Per il momento non si annunciano ribaltoni in giunta: il sindaco Paola Garlaschelli ha ribadito la sua fiducia nei confronti dell’assessore, spiegando di attendere serenamente l’esito dell’indagine della magistratura