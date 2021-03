Procede la vaccinazione negli Stati Uniti, dove a oggi sono più di 90 milioni le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino – Pfizer e Moderna quelli utilizzati -, e circa 30 milioni le persone che hanno ultimato la somministrazione del farmaco col secondo richiamo. I Cdc – Centers for Disease Control and Prevention, la massima autorità sanitaria federale – hanno quindi deciso che le persone completamente vaccinate negli Usa potranno incontrarsi tra loro al chiuso senza indossare mascherine o rispettare il distanziamento sociale. Continua invece a valere l’obbligo di indossare la mascherina in pubblico.

Le nuove linee guida sono state emesse nei giorni in cui Joe Biden ha assicurato che il Paese avrà vaccini per tutti gli americani entro fine maggio e la Casa Bianca ha attaccato la scelta di Texas e Mississippi di togliere l’obbligo della mascherina. Stessa scelta adottata peraltro anche dal governatore della Carolina del Sud Henry McMaster, che ha revocato venerdì l’obbligo negli edifici degli uffici e nei ristoranti, lasciando che i funzionari amministrativi statali e gli operatori dei ristoranti sviluppino le proprie linee guida relative alla pandemia di coronavirus.

Le nuove regole – La direttrice dei Cdc Rochelle Walensky ha spiegato che valgono per coloro che sono “completamente vaccinati“, dunque tutti gli americani che hanno ricevuto la dose finale del vaccino da almeno due settimane. “Si tratta di un primo importante passo per cominciare a uscire da questa pandemia“, ha affermato Walensky. “Più persone vengono vaccinate, maggiore è il calo dei contagi da Covid nelle comunità”, ha aggiunto, ribadendo la raccomandazione a evitare riunioni numerose. Chi ha ricevuto entrambe le dosi, può incontrarsi senza mascherina anche con persone non vaccinate, purché non ci sia qualcuno ad alto rischio di sviluppare Covid grave in caso di contagio. Nei luoghi aperti al pubblico anche i vaccinati dovranno continuare a rispettare le precauzioni anti-contagio: indossare la mascherina, mantenere il distanziamento dagli altri ed evitare luoghi affollati e con scarsa ventilazione. I vaccinati possono inoltre evitare la quarantena se vengono involontariamente in contatto con persone contagiate con il Sars-Cov2, ma asintomatiche. In ogni caso anche chi è immunizzato deve controllare l’eventuale comparsa di sintomi per 14 giorni. Walensky ha chiesto che i cittadini vaccinati continuino ad evitare i viaggi.

Il tampone ‘fai da te’ – Intanto la Food and drugs administration ha dato il via libera al primo tampone molecolare ‘fai da te’ da usare a casa senza prescrizione medica. “L’autorizzazione di questo nuovo test diagnostico ha l’obiettivo di continuare a supportare l’innovazione nei test con l’obiettivo di aumentare la disponibilità di test accurati e affidabili per tutti gli americani”, ha affermato l’Fda che ha già autorizzato più di 330 test e kit per lo screening. Questo test (prodotto da Cue Health) è destinato agli adulti o ai bambini di età pari o superiore ai due anni (tamponati dagli adulti). Usato in modo corretto, il test è in grado di identificare in venti minuti il 96% dei campioni positivi da soggetti sintomatici e il 100% dei campioni positivi da individui asintomatici. Cue Health prevede di produrre oltre 100mila test al giorno entro l’estate 2021.