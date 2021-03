Arriva il weekend e a Roma e Napoli la polizia deve intervenire in diverse zone di ritrovo per disperdere numerosi assembramenti che si sono formati in serata. Con la pandemia che sta di nuovo prendendo campo in tutto il Paese, il Lazio è una delle poche regioni rimaste in zona gialla e così, nonostante l’invito a rispettare sempre le distanze di sicurezza e indossare le mascherine, centinaia di persone hanno deciso di riunirsi nelle aree più frequentate nelle nottate romane come Ponte Milvio, San Lorenzo e Trastevere. Mentre nel capoluogo partenopeo si servono cocktail dopo le 18 nel quartiere del Vomero, come già denunciato nei giorni scorsi.

In alcune piazze romane le forze dell’ordine hanno dovuto ricorrere a provvedimenti di chiusure temporanee per far defluire le persone. In zona Appio Tuscolano sono numerose le sanzioni comminate per assembramenti e somministrazione di cibo e bevande dopo le 18 in due locali. La polizia ha svolto anche controlli mirati per contrastare la vendita irregolare di bevande alcoliche da parte dei minimarket.

Nonostante il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le ore 18, a Napoli c’è ancora chi serve cocktail e aperitivi a gruppi di giovani e over 30 che stazionano all’esterno dei locali. È successo, come già denunciato nei giorni scorsi, poco dopo le ore 19 nel quartiere collinare del Vomero in strade in prossimità di piazza Vanvitelli. Qui i controlli scarseggiano contrariamente alla vicina piazza, così giovani e meno giovani si intrattengono per bere e fumare insieme.

Tranquilla invece la situazione nell’area pedonale Scarlatti-Giordano dove cittadini si stanno concedendo una delle ultime passeggiate prima che da lunedì scatti la zona rossa ma senza assembramenti e criticità. Il comandante della Polizia Municipale, generale Ciro Esposito, confermando il divieto di vendita di bevande da asporto dopo le 18, evidenzia che, tuttavia, il bilancio della giornata è positivo non essendo stata necessaria finora la chiusura del lungomare né di altre zone critiche come quella dei cosiddetti ‘baretti’ nel centrale quartiere di Chiaia.