I carabinieri della compagnia di Ortisei hanno impiegato ore solo per identificarli tutti: in barba alle norme anti-Covid, accalcati dentro un locale a Selva di Val Gardena, nella provincia autonoma di Bolzano, si trovavano circa 200 clienti. Un numero che, anche in tempi normali, sarebbe stato un problema, dal momento che il locale può contenere soltanto 80 persone. Ma che in questo caso, come riporta La Stampa, ha portato i militari a multare circa 155 ragazzi, poco più che ventenni, per aver trasgredito le norme anti-Covid. Inoltre, altri due ragazzi sono stati denunciati per essersi rifiutati di fornire le proprie generalità, tre sono stati sanzionati per ubriachezza in pubblico e, infine, uno per aver opposto resistenza durante i controlli.

Nei guai anche il titolare del locale, la cui condotta è attualmente al vaglio delle Autorità amministrative e che è già stato multato per il mancato rispetto delle norme anti contagio. I giovani, oltre a non aver rispettato alcun distanziamento sociale né aver indossato le mascherine, per sfuggire al controllo dei carabinieri si sono lasciati dietro anche dosi di sostanze stupefacenti: undici grammi di marijuana, abbandonati all’interno del locale.