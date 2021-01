Per provare a uscire dalla crisi politica, il presidente della Repubblica ha affidato un incarico esplorativo a Roberto Fico. Il presidente della Camera dovrà verificare se è possibile ripartire da una maggioranza di governo identica all’attuale: dunque composta dal M5s, dal Pd, da Leu e da Italia viva. E dovrà farlo entro martedì 2 febbraio, quando è atteso di nuovo al Quirinale per riferire a Sergio Mattarella il risultato dei suoi colloqui. Sarà possibile ripartire dalla stessa alleanza? Su quali? E il capo dello Stato potrà affidare a Giuseppe Conte un nuovo incarico per formare un esecutivo? La decisione del Colle, che in questa fase ha preferito non reincaricare subito il premier dimissionario, matura intorno alle ore 19, quando Sergio Mattarella parla al Paese per spiegare che durante tre giorni di consultazioni – durate nel dettaglio “32 ore”, specifica il presidente – è “emersa la prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente“. Questa possibilità, ha aggiunto il presidente “va peraltro doverosamente verificata“. E dunque per verificarla serve un mandato esplorativo al presidente di Montecitorio, come ipotizzato nelle scorse ore.

Fico: “Dovrà verificare se si può ripartire dall’attuale maggioranza” – Convocato al Colle alle 19 e 30, Fico si è intrattenuto con Mattarella per una ventina di minuti. Poi è stato il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti, ad annunciare che il presidente della Repubblica “ha affidato il compito di verificare una maggioranza politica” alla terza carica dello Stato. Quindi è comparso Fico, che ha ringraziato il presidente della Repubblica “per la fiducia”, spiegando che il suo incarico esplorativo è “volto a verificare la prospettiva di una maggioranza parlamentare a partire dai gruppi che sostenevano il precedente governo”. Per questo motivo nei prossimi giorni sarà “impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Il momento è molto delicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono”.

Mattarela: “Serve un governo, presto” – Una citazione – quella sul “momento delicato del Paese” – del discorso tenuto da Mattarella, poco prima. “L’Italia, come tutti i Paesi di ogni parte del mondo, sta affrontando nuove, pericolose, offensive della pandemia, da sconfiggere con una diffusa, decisiva campagna di vaccinazione. A questa emergenza, si aggiungono una pesante crisi sociale, con tanti nostri concittadini in grave difficoltà, e pesanti conseguenze per la nostra economia. Queste ulteriori emergenze possono essere fronteggiate soltanto attraverso l’utilizzo, rapido ed efficace, delle grandi risorse, predisposte dall’Unione Europea“, è l’incipit scelto dal capo dello Stato nel suo discorso al Paese alla fine del primo giro di consultazioni. Per questo motivo, ha aggiunto, “è doveroso dar vita presto a un governo con un adeguato sostegno parlamentare” in un “momento così decisivo”. E visto che il Movimento 5 stelle, il Pd, Leu e gli Europeisti hanno chiesto un reincarico per Giuseppe Conte, il capo dello Stato ha spiegato che c’è la “prospettiva di una maggioranza politica composta a partire dai gruppi che sostenevano il governo precedente“.

Il mandato esplorativo al presidente della Camera – Ma è una prospettiva che va verificata: Italia viva, che ha provocato questa crisi politica, ha detto al capo dello Stato di essere contraria a un incarico immediato per Conte. Matteo Renzi avrebbe voluto prima un mandato esplorativo per una personalità diversa, per capire se le altre forze di governo avrebbero riammesso – e a quali condizioni – il suo piccolo partito in maggioranza. “Adotterò a brevissimo un’iniziativa“, ha chiuso il suo intervento Mattarella. Subito dopo ecco la convocazione di Fico al Colle, il colloquio col capo dello Stato e poi l’annuncio del mandato esplorativo. Grillino di rito progressista, toccherà alla terza carica dello Stato sondare se ci sono i margini di manovra per riammettere i renziani nella maggioranza composta da Pd-M5s e Leu. E a quali condizioni i renziani sosterranno un nuovo governo Conte. Si tratta del secondo incarico esplorativo per Fico, che già durante la lunghissima crisi del 2018 fu incaricato di verificare una possibile alleanza tra il Pd e i 5 stelle. All’epoca l’interlocuzione tra grillini e dem fu avviata ma poi venne subito bruscamente interrotta dalla posizione di Renzi, che andò in tv per esprimere la sua contrarietà a un governo coi 5 stelle. Quasi due anni dopo l’incarico delicato affidato a Fico dipenderà di nuovo dalla posizione del senatore di Rignano.