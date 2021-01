Seconda vittoria in due giorni per Sofia Goggia, che si impone anche nella discesa libera “bis” di Coppa del Mondo a Crans Montana, in Svizzera. Sul podio anche un’altra azzurra, Elena Curtoni, terza a 6 decimi di distanza. Tra le due italiane seconda piazza per Lara Gut-Behrami, a 27 centesimi dalla vincitrice. Per la campionessa bergamasca si tratta del quarto trionfo consecutivo in discesa dopo quelli di Val d’Isere, St. Anton e, venerdì, Crans Montana. Per Goggia è l’11esimo successo in carriera in Coppa del Mondo, il 32° podio complessivo.

“È una vittoria di maturità e di esperienza. Sono alla ricerca della solidità e penso che la maturità di un’atleta stia anche nella capacità di mantenere la concentrazione. Ci sto riuscendo in discesa. E sono contenta di dividere il podio con Elena Curtoni, perché era il mio incubo quando eravamo piccoline. Domani è un altro giorno e cercherò di tenere la concentrazione”, ha commentato la 28enne. “Siamo in un anno fantastico, siamo una squadra forte, ma che è composta da tante individualità forti, che permettono di alzare l’asticella ogni volta – aggiunge – Questa è una pista che ho nelle mie corde e in discesa mi viene abbastanza facile, ma in SuperG non sono mai riuscita a fare qualcosa di buono. Domani è un’occasione”.

L’undicesima perla della sciatrice bergamasca permette all’Italia di toccare quota 100 successi nella storia dello sci alpino femminile. La 28enne, tesserata per il Gruppo Sciatori Fiamme Gialle, è all’ottavo trionfo in questa specialità e consolida la quarta posizione fra le italiane più vincenti in singole gare di coppa, alle spalle di Deborah Copagnoni con 16 e della coppia formata da Federica Brignone e Isolde Kostner, che sono a quota 15. Otto i successi di Karen Putzer, sei quelli di Denise Karbon.