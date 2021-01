C’è apprensione anche nel governo e tra gli esperti del Comitato tecnico scientifico per i ritardi nelle procedure di vaccinazione. Secondo quanto appreso dall’Ansa, nel corso del vertice tra l’esecutivo, i capidelegazione di maggioranza, il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia e membri del Cts per discutere delle nuove restrizioni dopo il 6 gennaio, è stato lo stesso presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, a manifestare apprensione per le vaccinazioni. E anche su questo argomento non è mancato il pressing di Italia Viva: “Fare chiarezza sul piano vaccinale”, è quello che chiede la ministra Teresa Bellanova in vista della scadenza, proprio il 6 gennaio, delle misure varate dal governo per le Feste di Natale. Ma l’emergenza è tutt’altro che sotto controllo. Negli ultimi giorni, il rapporto tra positivi e casi testati è infatti cresciuto in maniera costante.

Per questo motivo il capo dell’esecutivo ha radutano capidelegazione ed esperti. Ma i renziani usano anche questa occasione per attaccare Palazzo Chigi. Il pretesto è l’ipotesi di una modifica dei parametri dai quali dipendono gli inserimenti delle Regioni nelle varie fasce di rischio. “Ancora una volta di più oggi verifichiamo l’insufficienza del sistema sanitario, sancita dalla necessità di far scattare le Regioni arancioni o rosse con soglie di Rt più basse di quanto indicato in precedenza per evitare ulteriori criticità. E si verifica l’insufficienza e la poca chiarezza sul Piano vaccinale”, è il virgolettato della Bellanova che fonti di Italia Viva dettano alle agenzie mentre il vertice era ancora in corso. “Se si vuole uscire da questo stallo dando un messaggio chiaro ai cittadini c’è un solo modo: continuare il puntuale tracciamento e far chiarezza sul piano vaccinale“, è quello che dice la ministra per le Politiche Agricole. Che vuol dire chiarezza sul piano vaccinale? “Il solo messaggio restate in casa è evidente che psicologicamente ed economicamente ai cittadini non basta più. A fronte di un sacrificio che chiediamo alle persone, dobbiamo dare certezze. E io, per i dati che leggo, ancora ne vedo poche”, sostiene la ministra.

Per la verità sui dati sui vaccini, comunque la si voglia pensare, l’esecutivo ha messo online un sito web aggiornato in tempo reale con tutti i numeri. È evidente, dunque, che l’obiettivo dei renziani di utilizzare qualsiasi spiraglio per bombardare l’esecutivo, in attesa di capire la prossima mosta del premier. E decidere di passare dalle parole ai fatti, ritirando i ministri dal governo. In ogni caso Pierpaolo Sileri prova a fare chiarezza sulla questione sollevata dalla ministra delle Politiche agricole. “Verosimilmente, nel corso del primo semestre del 2021 progressivamente tutti i vaccini saranno disponibili“, dice il viceministro della Salute, riferendosi al fatto che la campagna di vaccinazione appena partita e finora legata solo al vaccino Pfizer, l’unico approvato dall’Ema. “Il vaccino arriverà, ci saranno dosi scaglionate. Quando i vaccini saranno tutti approvati, le dosi saranno anche superiori alle esigenze della popolazione italiana. Verosimilmente, nel corso del primo semestre del 2021 progressivamente tutti i vaccini saranno disponibili. Fin da subito vanno protetti operatori sanitari e anziani, poi la vaccinazione procederà con il resto della popolazione”. Per la vaccinazione di tutta la popolazione, “ci sarà una rete territoriale e ospedaliera, saranno coinvolti i medici di medicina generale e i pediatri. Tutta la rete sul territorio valuterà età, comorbilità e fattori di rischio per procedere alla vaccinazione con la somministrazione di due dosi”. Il viceiministro spiega che “è nata una polemica, non credo che siamo in ritardo. O meglio, non lo dico oggi. Prima di dire che siamo partiti male aspetterei almeno una settimana, dopo l’Epifania andiamo a vedere i dati. L’ideale è consumare tutte le dosi che ci arrivano ogni settimana”.