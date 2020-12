Quando entrerà in carica, a gennaio 2021, Joe Biden non erediterà i milioni di followers dell’account Twitter del presidente degli Usa, @Potus (President of the United States, ndr), utilizzato da Donald Trump. E la stessa sorte toccherà a quello della Casa Bianca, @WhiteHouse. “Twitter ci ha informati che d’ora in poi l’amministrazione Biden dovrà iniziare da zero”, ha cinguettato su Twitter Rob Flaherty, responsabile del settore informatico nel comitato del nuovo presidente degli Stati Uniti.

In 2016, the Trump admin absorbed all of President Obama’s Twitter followers on @POTUS and @WhiteHouse — at Team 44’s urging.

In 2020, Twitter has informed us that as of right now the Biden administration will have to start from zero. https://t.co/wj1R02SmiK

— Rob Flaherty (@Rob_Flaherty) December 22, 2020