C’è attesa per il vertice a Palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione della maggioranza per decidere le nuove restrizioni che scatteranno per le festività natalizie. L’incontro era inizialmente in programma per mercoledì sera ma la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, di ritorno da Bruxelles, ha comunicato all’ultimo la sua indisponibilità a partecipare, costringendo Conte a rinviare la discussione e dare la priorità al confronto con il leader di Italia Viva per la “verifica” di maggioranza. Il tempo tuttavia stringe, tanto che fonti di governo spiegano come, a questo punto, sia davvero difficile che le nuove norme possano essere definite prima di 24 ore. La tensione è alta nel governo ma anche con le Regioni e con l’opposizione. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, intervenuto ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1, ha fatto sapere che il governo ha convocato le Regioni per le 17: l’ipotesi sul tavolo al momento è quella di una zona rossa nazionale per Natale e Capodanno, con spostamenti ridotti al minimo e ristoranti, bar, negozi chiusi.

“La soluzione verso la quale si sta andando, ma oggi bisognerà decidere tutto, è quella di disporre restrizioni tipo zona rossa nei giorni di Natale e Capodanno, lasciando invece liberi i cittadini di circolare nella loro regione il 28, 29 e 30 gennaio”, ha spiegato il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ai microfoni di Radio Anch’io su Rai Radio 1. Mauri ha aggiunto che nei giorni di Natale e Capodanno si potrà invece muovere chi “deve assistere degli anziani non autosufficienti” ma il dibattito è più che mai aperto e bisognerà attendere il termine dell’incontro con le Regioni per avere un quadro più definito delle misure che potrebbero entrare in vigore. Restano infatti ancora distanze su quali restrizioni siano necessarie per contenere i contagi da coronavirus. “Se il Governo deciderà la zona rossa per tutta Italia a Natale necessariamente ci adegueremo, però ritengo che sia un’ingiustizia, è ingiusto cambiare le regole in modo ulteriormente restrittivo anche là dove se ne potrebbe fare a meno”, ha sottolineato Toti a Radio 1. Di diverso avviso la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: Le misure vanno verso una restrizione ulteriore per mettere in sicurezza la vita delle persone e per consentire un ritorno a una relativa normalità. Il Ministero della Salute ha proposto misure più severe che prevedono qualcosa che somiglia a una zona rossa”, ha detto ospite di The Breakfast Club su Radio Capital.

Intanto, a quanto si apprende da fonti dell’esecutivo, il governo sta valutando la possibilità di una deroga al divieto di spostamenti tra Comuni – ed eventualmente anche all’interno di uno stesso Comune in caso di un eventuale ripristino della zona rossa – per i congiunti più stretti in occasione della vigilia di Natale e del pranzo del 25. La deroga, in ogni caso, riguarderebbe un numero strettissimo di congiunti: due, secondo le stesse fonti. È una deroga che andrebbe incontro anche alle richieste avanzate dagli amministratori della Lega in queste ore.

Stando alle ultime ipotesi, la zona rossa potrebbe scattare quindi il 24-25-26 e 27, il 31 e 1 gennaio e poi nel weekend del 2-3. Ecco, di seguito, il possibile calendario dei divieti previsti per i prossimi giorni:

19-20 dicembre – Questo è l’ultimo weekend di “libertà”: chi ha in programma di partire potrà farlo e ci si potrà muovere liberamente su tutto il territorio nazionale tranne che in Abruzzo, unica Regione al momento ancora arancione mentre le altre sono al momento tutte in zona gialla. Dopo gli assembramenti visti lo scorso weekend l’attenzione è massima sopratutto nelle grandi città, dove in molti potrebbero riversarsi ancora nelle vie del centro storico per lo shopping natalizio, complice anche l’iniziativa del cashback: a Milano, il sindaco Beppe Sala ha stabilito il contingentamento degli ingressi in Galleria Vittorio Emanuele e maggiori controlli sono stati annunciati un po’ ovunque, soprattutto nelle stazioni e negli aeroporti.

21-22 – 23 dicembre – Da lunedì scatta in tutta Italia il divieto di spostamenti tra Regioni: si potrà uscire solo per lavoro, necessità o urgenza e per far ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione. Concessa invece la mobilità all’interno della propria regione, dunque, chi intende raggiungere la seconda casa all’interno della propria regione potrà farlo. Saranno gli ultimi tre giorni per lo shopping natalizio, con i negozi aperti fino alle 21 con orario continuato e misure antiassembramento. E saranno anche gli unici giorni della settimana in cui si potrà ancora andare al ristorante a pranzo (tavoli con non più di quattro persone) e al bar fino alle 18.

24 -25 -26 – 27 dicembre – Dalla Vigilia di Natale dovrebbe scattare la zona rossa nazionale: in tutte le regioni dovranno chiudere negozi, bar e ristoranti. Aperti, con gli orari soliti dei giorni festivi, solo gli alimentari, le farmacie, i tabacchi, edicole e librerie. Vietati tutti gli spostamenti anche all’interno del proprio comune se non per motivi di necessità, lavoro o urgenza. Si potrà uscire per andare a Messa o assistere assistere chi non è autosufficiente, ma non per andare a casa di parenti.

28 – 29 -30 dicembre – Si riapre per questi tre giorni: riaprono i negozi sempre fino alle 21, i bar e i ristoranti fino alle 18. Resta il divieto di spostamento tra regioni ma torna la possibilità di muoversi all’interno della propria regione. Solo in Abruzzo ( se resterà arancione) i bar e i ristoranti rimarranno chiusi e non si potrà uscire dal proprio Comune tranne che per i motivi di lavoro, salute e necessità.

31 -1 – 2 -3 gennaio – Ritorna la zona rossa per impedire i festeggiamenti di Capodanno.

4 -5 – 6 gennaio – Si riapre nuovamente e tornano in vigore le norme previste per negozi e bar nella zona gialla e, nel caso, per l’Abruzzo quelle della zona arancione.

Dal 7 gennaio – Torna la mobilità tra Regioni: al momento da questa data sarà possibile muoversi liberamente tra zone gialle su tutto il territorio nazionale.