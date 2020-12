Una “nuova variante” del coronavirus Sars Cov 2 è stata identificata nel Regno Unito, che si ritiene stia causando una “diffusione più rapida del virus nel sud-est del paese“. È stato il ministro britannico della Salute Matt Hancock a dare la notizia spiegando la sua diffusione è più veloce e che sono stati accertati oltre mille casi. Ci sono state segnalazioni di questa nuova variante da 60 aree del paese e si ritiene che sia una variante simile a quella già riscontrata in altri paesi. “È comunque improbabile che questa variante non risponda ai vaccini” ha in qualche modo rassicurato il ministro. L’Organizzazione mondiale della sanità è stata avvertita. Il Regno Unito è stato il primo paese al mondo ad avviare la campagna vaccinale dopo l’approvazione da parte dell’ente regolatore. Comunque questo non risparmierà a Londra un quasi lockdown a partire da mercoledì proprio come annunciato dallo stesso Hancock.

“Ci è stata segnalata la presenza di una variante di Sars-Cov-2 in Gran Bretagna, la questione è comprenderne il significato in termini di contagiosità, ma anche di effetto su terapie e vaccini” ha detto Mike Ryan, capo delle operazioni di emergenza dell’Organizzazione mondiale della sanità, rispondendo a una domanda in conferenza stampa a Ginevra. “Sono state segnalate molte varianti diverse di coronavirus, questa sembra prevalente in Gran Bretagna – ha aggiunto – Ora la questione è: è diffusa a livello internazionale? Rende il virus più serio? Interferisce con farmaci e vaccini? Al momento non abbiamo informazioni in questo senso”, dunque “è importante studiare questa variante, per capire se è significativa” per la lotta alla pandemia.

A fine ottobre un’altra nuova variante era stata identificata grazie alla studi condotto da ricercatori svizzeri e spagnoli, rispettivamente dell’Università di Basilea e dell’Istituto di Biomedicina di Valencia. Gli studiosi avevano infatti individuato una nuova variante di Sars-CoV-2 che all’inizio dell’estate aveva iniziato a diffondersi in molti paesi europei, con la complicità probabilmente del turismo in Spagna. La nuova variante identificata si chiama 20A.EU1 in estate era presente in Spagna e poi settembre è stata poi riscontrata tra il 40 e il 70 per cento dei casi rilevati in Svizzera, Irlanda e Regno Unito. In seguito si era diffusa anche in Norvegia, Lettonia, Paesi Bassi e Francia e Italia.