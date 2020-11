Alla fine del primo “congresso” della storia M5s c’è solo una certezza: niente è definitivo e il processo è ancora molto lungo. E’ un bene o un male? Un segno di partecipazione ritrovata o l’ennesimo rinvio per non decidere? Pochi lo sanno. La plenaria che ha chiuso gli Stati generali del Movimento era molto attesa, ma anche molto temuta per fuori programma che alla fine, complice anche la gestione interamente virtuale, non ci sono stati. Il capo politico reggente Vito Crimi, presentatore e regista, tira un sospiro di sollievo e si prepara così a consegnare agli iscritti la votazione sul documento finale. Una procedura che può apparire solo burocratica, ma che di fatto è il passaggio decisivo per poter modificare lo Statuto e passare da un vertice solo a una guida collegiale. Un cambio fino a qualche tempo fa epocale e che ora si ha solo fretta di portare a casa. Il via libera lo danno tutti per scontato, più complicato prevedere chi siederà al tavolo. Se sul palco virtuale degli Stati generali infatti gli scontri sono stati ridotti al minimo, senza neanche la possibilità di carpire uno straccio di fischio o di applauso, le tensioni interne sono apparse evidenti a tutti.

Per capire cosa si muove nella galassia sempre più contorta del Movimento basta interpretare i segnali. Intanto ad aprire i lavori, dettaglio non da poco, è stato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte: leader in pectore naturale che di guidare il Movimento, almeno per ora, proprio non ne vuole sapere. Attenzione alle parole scelte: ha riconosciuto “le incomprensioni” e elogiato chi “ha il coraggio di cambiare idea”, anche andando contro i suoi valori. Poi ha ringraziato i fondatori Grillo e Casaleggio e omesso completamente la citazione di Davide, grande assente dell’assemblea. Il presidente dell’associazione Rousseau ha infatti rifiutato l’invito, pur essendo l’oggetto di molte discussioni. Ma soprattutto non c’era Beppe Grillo: il garante non ha inviato neanche un video di saluto ai suoi riuniti per la prima volta e quella è la ferità più grossa di tutte. Quel posto vuoto può voler dire tante cose e tutte sono rivoluzionarie per la struttura stessa del Movimento. In totale sono stati trenta gli interventi dei relatori più votati dalla rete e di tutti i discorsi a restare sono, naturalmente, le schermaglie a distanza tra Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio con la ormai tradizionale (e fondamentale) mediazione di Roberto Fico che ha massacrato “cordate, correnti, strategie acchiappalike e personalismi”. La dinamica è sempre la stessa che si ripete, con qualche intervento in più: Stefano Buffagni ha chiesto di nuovo di lavorare sul merito e non dimenticare il Nord; la ministra Lucia Azzolina di lavorare per mettere al centro le donne; Luigi Gallo, a nome della corrente Parole guerriere, ha fatto un appello perché il M5s non “esista solo su internet”; Paola Taverna ha invocato (come molti a onor del vero) la riforma del titolo V della Costituzione. Sullo sfondo qualche attivista ha protestato (uno fra tutti il consigliere Matteo Brambilla che ha demolito quelli che per lui sono stati “gli Stati dei generali” o Natascia Guiduzzi che ha alzato un cartello per chiedere che siano pubblicati i voti presi dai singoli relatori). Si è rivista anche qualche faccia dimenticata come l’animalista Paolo Bernini che in Parlamento divenne famoso per la teoria sui microchip sottopelle o gli ex ministri Danilo Toninelli, Giulia Grillo ed Elisabetta Trenta.

La confusione c’è ed è tanta. Il Movimento si conferma alla ricerca di un’identità per “farsi valere” (parole di Di Maio) nella coalizione di governo e si aggrappa ai valori che “si sono concretizzati in leggi”, come ha detto il ministro Alfonso Bonafede. Ecco, appunto i valori: gli Stati generali avevano come primo obiettivo quello di rigenerare il M5s e dopo le 8mila assemblee delle scorse settimane i pilastri fondanti ne escono sicuramente rafforzati. Se per tutta l’estate si è parlato di rivedere la regola dei due mandati o ipotizzare coalizioni strutturali con il Pd, la linea che esce dal primo congresso è opposta: tutti i relatori, anche se con sfumature diverse, hanno chiesto alleanze solo programmatiche e nessuna deroga al tetto dei mandati. L’unico che ha fatto un passo in più è stato Fico che a parlato di “proseguire il confronto con il centrosinistra“, di fatto nominando l’alleato di governo come nessuno o quasi ha avuto il coraggio di fare. Molto vaga è rimasta la questione piattaforma: della guerra dei parlamentari contro la gestione affidata all’associazione presieduta da Davide Casaleggio, si sono visti solo alcuni sprazzi. Il presidente della Camera ha parlato di necessaria “autonomia”, ma Di Maio ha garantito che si troverà “una nuova sinergia” con Davide.

Cosa succede ora? Se lo chiedono tutti e la linea la detta Vito Crimi che finalmente può spogliarsi dal quel ruolo che ha amato e desiderato molto, ma per il quale è stato anche bersagliato per mesi dalle varie correnti: l’ultima parola è degli iscritti al M5s. La vera questione è chi uscirà vincitore dallo scontro dell’ala cosiddetta governista (i dimaiani) e i presunti dissidenti (Di Battista e i suoi). Probabilmente tutti e nessuno: siederanno insieme al tavolo per riuscire a far superare al Movimento la fase più difficile della sua storia. Consapevoli, su questo sono d’accordo, che si stanno giocando il futuro del Movimento.

Le prossime tappe – “La sintesi di questi lavori sarà sottoposta al voto degli iscritti e sarà un vero e proprio atto di indirizzo”, ha spiegato Vito Crimi. “Subito dopo occorrerà apportare le modifiche allo Statuto nella parte sul leader politico per come risulterà da questo voto e dall’indirizzo dato. Subito dopo ci sarà l’elezione della nuova guida del Movimento e sarà quest’ultima a fare tutti gli atti necessari per realizzare tutto il resto”. E, “nel frattempo, già nelle prossime settimana si procederà con la scrittura dell’agenda del Paese partendo da contributi, analisi, dati di questi giorni e tenendo conto dell’attività parlamentare, con incontri con attivisti, esperti e portavoce per parlare di temi”.

La benedizione di Conte. Le tre sfide per il M5s e l’importanza di “cambiare idea” – L’intervento del presidente del Consiglio non era scontato e anche per questo tra i più attesi. Conte è stato scelto e voluto dal Movimento, ma non ha mai voluto diventare un iscritto M5s e men che meno mettersi in corsa per la leadership. Oggi, aprendo i lavori dell’assemblea, si è rivolto a quella che ha chiamato “una comunità“. “Vi siete messi in gioco”, ha detto, “e vi siete offerti di dare il vostro contributo al Paese. Siete una comunità tosta, che ha affrontato scelte sofferte, ma che non ha mai mollato”. Il premier ha riconosciuto ai 5 stelle di “aver condotto battaglie che ora sono patrimonio comune“. E da quel punto ha chiesto di ripartire: “La vostra sfida è preservare questa carica innovativa”.

Conte nel suo discorso ha anche reso omaggio ai fondatori del Movimento: “E’ un rammarico non aver mai conosciuto Gianroberto Casaleggio“, ha detto. “Con Grillo invece ci sentiamo spesso, rimane la mente più giovane e curiosa“. I 5 stelle, “sono nati da una intuizione che costituisce la più rilevante novità degli ultimi anni”. Il premier ha riconosciuto anche “le incomprensioni” che ci sono state in passato con la base: “Alcune delle mie decisioni, non mi è sfuggito, non sono state totalmente in linea con le posizioni assunte nella vostra campagna elettorale. Sono i momenti in cui siete apparsi disorientati, in cui diciamolo chiaramente si sono create incomprensioni tra di noi”. Ma, ha sottolineato l’importanza del saper cambiare idea: “La coerenza delle proprie idee è un valore, ma quando governi devi considerare la complessità. E bisogna avere il coraggio e l’intelligenza di cambiarle. La prova del nove è spiegare con chiarezza perché si è cambiata l’idea originaria: se questa spiegazione la si può fornire, allora significa che si sta facendo la cosa giusta”.

Il premier ha chiuso parlando di “tre sfide imprescindibili”: “La prima è che non bisogna mai perdere il contatto con la gente”, ha detto, “è uno dei rischi maggiori per chi governa”. La seconda sfida, che rievoca “l’umanesimo” di cui Conte più volte si è fatto portavoce, “è rimettere l’uomo al centro di qualsivoglia politica sociale ed economica”. Infine: “Vi siete battuti contro la logica dei privilegi, bisogna continuare a lavorare in questa direzione. Gli incarichi pubblici vanno assolti con disciplina e onore. L’etica pubblica deve essere premessa di qualsivoglia politica”. E ha chiuso: “Sono convinto che ancora una volta vi dimostrerete all’altezza degli obiettivi che vi siete posti”.

Bonafede: “I nostri valori si stanno concretizzando in leggi dello Stato” – A presentare e difendere l’operato del M5s al governo è stato inviato il capodelegazione Alfonso Bonafede: “Stiamo governando e lo stiamo facendo portando avanti proposte, idee e valori che da sempre fanno parte della nostra storia e del nostro dna e adesso si concretizzano in leggi dello Stato”, ha detto. Tra i risultati ottenuti, il ministro della Giustizia è partito citando il superbonus: “Racchiude la visione economica di uno Stato che investe nella riqualificazione energetica degli immobili e migliora la qualità di vita salvaguardo ambiente e posti di lavoro”. Poi ha ricordato la norma sul reddito cittadinanza, il decreto dignità, la legge Spazzacorrotti e “l’incredibile risultato del taglio del numero dei parlamentari. Sono leggi che senza il Movimento non avrebbero mai visto la luce”.

Il capo politico reggente Crimi e la sintesi delle posizioni sui pilasti M5s – Il regista degli Stati generali è anche il capo politico reggente Vito Crimi che, al termine del percorso, lascerà il testimone (almeno stando ai piani) a una nuova guida legittimata. A lui è spettato il compito di fare sintesi di quanto deciso tra assemblee locali e tavoli di lavoro nazionali: insomma, è spettato a lui spiegare come i delegati M5s si sono schierati sui principi fondanti del Movimento. Innanzitutto la leadership: “E’ emersa la necessità di una guida politica collegiale, che risponda alle esigenze di efficacia ed efficienza nella azione politica”, ha detto Crimi. “E’ inoltre emersa la possibilità di dotarsi anche di un organo ad ampia rappresentatività (istituzionale, territoriale, di genere e di età) che garantisca la coerenza dell’azione politica con i nostri programmi e le indicazioni che arrivano tramite gli strumenti di democrazia diretta dai nostri iscritti”. Poi ha parlato delle alleanze, sulle quali c’è stato il via libera, “ma solo su obiettivi e programmi comuni nell’interesse dei cittadini. No a un’alleanza strutturale”. Non è arrivata, anche se era stato richiesto da più parti, la deroga alla regola fondante del M5s: il tetto dei due mandati. “Nessuna deroga al limite dei due mandati per le istituzioni regionali, nazionali ed europee, valorizzando comunque l’esperienza maturata nelle elezioni amministrative comunali. Necessaria una formazione permanente”.

Crimi ha difeso il processo, dicendo che permetterà di “rafforzare anche il governo”: “Siamo la prima, l’unica forza politica che ha avuto la consapevolezza e la forza di interrogarsi”, ha detto. E “una maggiore chiarezza di intenti ci rende più saldi anche rispetto agli impegni che vogliamo realizzare per il Paese e con le altre forze dell’esecutivo”. Senza ignorare le difficoltà: “Governare non è uno sprint, è una gara di resistenza nella quale già si sa che arriveranno momenti critici. Bisogna accettarli, tenere duro e aspettare che passino per poi rilanciare e tornare a correre più di prima”, ha concluso.

La ministra Azzolina: “Giovani e donne siano messi al centro” – Il primo intervento dei 30 relatori votati sulla piattaforma Rousseau è stato quello della ministra della Scuola Lucia Azzolina. Che ha parlato del suo impegno perché gli istituti non vengano chiusi nonostante la pandemia: “La lotta per evitare le diseguaglianze non può essere barattata; tenere aperte le scuole significa anche questo: grazie alla scuola alcuni studenti vengono sottratti alla strada e alla criminalità. Sulle scuole non può esserci regionalismo, tanto meno delle diseguaglianze”. Quindi ha chiesto che siano messi al centro delle politiche del governo e del Movimento i giovani e le donne: “Lo dico con amarezza il nostro Paese non è mai stato per i giovani, spesso bistrattati: i giovani devono essere messi al centro dell’agenda culturale, devono diventare protagonisti, senza dover fuggire all’estero”, ha detto. “Le donne sono spesso bersaglio di squallidi attacchi sessisti. Ecco, la scuola educa anche alla gentilezza. Io spero che un giorno la scuola permetta alle donne, anche a quelle che stanno in politica, di poter essere trattate in maniera civile”.

Per il viceministro Buffagni bisogna ripartire da Nord e meritocrazia – Il viceministro dello Sviluppo economico è partito ribandendo il “no alle alleanze strutturali con il Pd”. La preoccupazione è appunto che sia preservata l’identità del Movimento: “Su temi e obiettivi comuni è necessario e fondamentale in questo momento collaborare e lavorare di squadra con gli alleati di governo, ma senza dimenticare che al primo posto ci deve essere l’interesse dei cittadini. Non possiamo fare da stampella al Pd. Noi siamo il Movimento e dobbiamo farci rispettare perché per i cittadini siamo garanzia sui nostri temi”. Buffagni ha anche riconosciuto che “per il M5s è un momento difficile”: “Bisogna restare uniti e fare le cose insieme. Per farlo bisogna rialzare la testa, essere responsabili e non arrendevoli. Dobbiamo tornare a parlare chiaro, con semplicità alle persone non essere arroccati nelle torri di avorio”. Quindi il M5s deve avere tre priorità: “Il lavoro che passa da PMI e sviluppo sostenibile e sociale e innovativo; sanità a trazione pubblica; sicurezza nella quotidianità”. Ha concluso parlando di competenza e merito: “Non deve essere una condanna a qualsiasi livello, dal Meetup a salire. Ognuno deve dare il suo contributo, ma io mi faccio curare da un medico, non dall’idraulico. Serve meritocrazia e iniziare a parlare di classe dirigente, anche a livello territoriale, è fondamentale. Bisogna fare scelte meritocratiche e non premiare l’amico dell’amico”. Per quanto riguarda la leadership ha osservato: “Ho già detto in più occasioni e lo ribadisco qui oggi: bene un organo collegiale ma credo sia fondamentale che sia decisionale. Bisogna dare risposte concrete alla gente coniugando concretezza e realpolitik”.

Di Battista è “pronto a rimettersi in gioco”. Ma chiede tre garanzie – Di Battista, che solo poco prima aveva pubblicato un post accusando chi “lo ha denigrato” e poi si “è genuflesso davanti ai padroni”, ha esordito dicendo di essere pronto a tornare in campo: “Non vedo l’ora di rimettermi in gioco per il Movimento“, ha detto, “ma abbiamo bisogno di garanzie”. Ma per farlo ha chiesto di avere tre garanzie, per cui ha specificato di rivolgersi direttamente al premier e ai suoi ministri, è “la revoca definitiva delle concessioni autostradali ai Benetton, perché ogni pedaggio che viene pagato ancora e che entra nelle tasche di quella famiglia è addirittura una violazione della memoria dei morti”. Come seconda garanzia, ha chiesto “una presa di posizione chiara rispetto al conflitto d’interessi tra sistema finanziario e gruppi mediatici. Mi riferisco all’accentramento del potere mediatico nelle mani del gruppo Exor degli Elkann e poi una presa di posizione, preludio a battaglia in Parlamento, sul tema del conflitto di interessi tra politica e finanza, perché è indecoroso l’ultimo esempio che riguarda l’ex ministro Padoan che probabilmente siederà alla presidenza di Unicredit e che forse condurrà la possibile acquisizione di Mps dopo aver la salvata dal ministro delle Finanze con denaro pubblico”. Poi, ha detto: “Venga scritto nero su bianco che non ci sarà nessuna deroga al doppio mandato. Qualunque legge elettorale ci sarà, il Movimento si presenterà alle prossime elezioni da solo. E il Movimento non appoggerà mai una legge elettorale senza preferenze”.

Di Maio: “Io voglio un M5s autonomo, forte e protagonista” – “Questo periodo ci ha insegnato tante cose e il M5s ha avuto idee lungimiranti, dai riders al decreto dignità o al reddito di cittadinanza. Tutti vedono il risultato ma poco il lavoro che c’è dietro. Questo non vuol dire che va tutto bene”, ha detto Luigi Di Maio. “Io voglio un M5S autonomo, forte e protagonista e che si deve far valere di più nel governo, deve cambiare passo”. Di Maio ha quindi parlato della revoca della concessione ad Autostrade: “O si estromettono i Benetton dall’azionariato o sia revoca subito”. Mentre sul limite ai due mandati, ha detto “è sacrosanto”. E ha confermato che il M5s continuerà a lavorare con Davide Casaleggio nonostante le tensioni: “Troveremo una nuova sinergia con Rousseau”. E sulle alleanze ha detto: “Apriamo alle alleanze programmatiche e non a quelle strutturali”. Per quanto riguarda le riforme, Di Maio ha rilanciato: “Rinviare la riforma del fisco, lo dico subito, è stato un errore. Bisogna fare la riforma del fisco subito, partendo dagli autonomi”. E sulle nomine: “Non capisco perché dobbiamo farci del male da soli. Non è un dibattito interno al Movimento, noi siamo al governo. Facciamo subito una legge pubblica che preveda candidature pulite e trasparenti e combattiamo per questo. E lo stesso vale per la sanità e le nomine dei direttori sanitari”. L’ex capo politico concludendo ha poi parlato del ruolo dei 5 stelle in Europa: “E’ necessario superare le ambiguità in ambito internazionale e entrare in una grande famiglia europea“.

Fico: “Restiamo forza autonoma”. Ma “proseguire il confronto con il centrosinistra” – “Si parla molto di ritorno alle origini, ma secondo me è un po’ ipocrita ridurre a questo la riflessione sulle criticità di un Movimento, cresciuto tanto e molto in fretta”, ha esordito il presidente della Camera Roberto Fico. “Siamo entrati nelle istituzioni e abbiamo vissuto le contraddizioni del passaggio dalle piazze ai palazzi, da opposizione a forza di governo. Riconoscerlo non significa rinnegare le origini, ma evolvere tenendo fede all’essenza del progetto”. Solo così, ha detto, il Movimento ha davanti “un futuro”. Quindi il presidente della Camera ha affrontato le difficoltà: “Non ho mai nascosto le mie perplessità su alcune derive del Movimento. Un certo modo di fare comunicazione, la rincorsa del consenso a discapito della costruzione, il cadere in dinamiche che volevamo rivoluzionare”. Per questo “i contrasti all’interno di qualsiasi gruppo sono inevitabili, anzi, ben vengano. Ma chi ha usato strategie tipiche della vecchia politica, che non hanno nulla a che vedere con l’ortodossia, non può invocare oggi la mancanza di coerenza e la purezza. Cordate, correnti, strategie acchiappalike e personalismi sono diffusi. Anche in questi giorni, la sfida muscolare sul contarsi non ha nulla a che vedere col Movimento delle origini. Siamo cambiati ma non ci sono persone più pure di altre”.

Fico ha anche parlato della necessità di “coesione”: “Il Movimento ha la responsabilità di gestire questa fase delicatissima e serve essere coesi per affrontare sfide davvero epocali. Deve restare una forza autonoma con il proprio programma e la propria linea. Mai subalterna. Questo però non vuol dire essere autosufficienti. Dobbiamo fare rete con altre forze politiche dove c’è possibilità di convergenza. Serve proseguire il confronto con il centrosinistra con cui siamo al governo e condividiamo un’agenda da portare avanti, anche a livello amministrativo, dove sarà possibile”. Sulla leadership ha detto: “Dobbiamo cambiare l’organizzazione per adattarla a quello che siamo ora. Il capo politico deve essere un organo collegiale nazionale che rappresenti tutti e faccia sintesi. Lo stesso a livello territoriale, superando il Team del Futuro”. E su Rousseau ha detto: “Gli strumenti di cui il Movimento si avvale devono essere del Movimento. Ciò significa una responsabilità in più ma anche maggiore autodeterminazione. Devono fornire supporto concreto, senza imprigionarsi in schemi rigidi, sennò diventiamo un po’ la caricatura di noi stessi. La nostra capacità di incidere e innovare dipende solo da noi. Possiamo restare avanguardia se sapremo davvero guardare avanti, con il coraggio di cambiare le cose, l’umiltà di ascoltarci l’un l’altro e la voglia di essere squadra”.

Taverna: “La sanità deve tornare ad essere competenza esclusiva dello Stato” – “Oggi il Movimento cambia, ha superato la fase sperimentale dopo aver scardinato i confort istituzionali e oggi governa una delle democrazie più avanzate del mondo”, ha detto la vicepresidente del Senato. “Il Movimento cambia, perché la rapidità del nostro vivere non diventi inafferrabile e quindi perché le transizioni vengano agevolate”. Taverna ha rimarcato l’importanza degli Stati generali come occasione di confronto ed “esperienza fortemente motivante” in cui “tutti hanno avuto la possibilità di dire come la pensano sul Movimento” e segno di “entusiasmo ed energia, che non si vedevano da troppo tempo”. Poi si è soffermata sulla necessità che la sanità torni a essere “materia di competenza esclusiva dello Stato”, mentre sulla trasparenza delle nomine ha annunciato di aver depositato un disegno di legge che impone alle aziende che le scelte vengano fatte con “una procedura selettiva in assoluta trasparenza”. E ha concluso: “Esaminiamo questa legge e approviamola subito”.