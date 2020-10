La ministra Azzolina: "La scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado". Ma il governatore della Liguria, vice presidente della Conferenza delle Regioni, conferma la richiesta di "più didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni". Decaro: "Sugli orari di ingresso e uscita indispensabile una disposizione urgente e nazionale". Fonti del ministero dello sport: "Nessuna decisione è stata presa su palestre e piscine". Sugli orari di pub e ristoranti in maggioranza c'è chi chiede interventi più duri nel weekend, mentre Italia viva è contro lo stop anticipato

Il confronto notturno di oltre tre ore del presidente del Consiglio Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza e i ministri Roberto Gualtieri e Francesco Boccia è stato “assai teso” e non è bastato per definire le misure anti contagio da Covid che entreranno nel nuovo dpcm e che lo stesso Conte annuncerà in conferenza stampa questa sera. Dalle 11 è iniziato un nuovo incontro tra governo, Regioni e Comuni, con il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri, il capo della Protezione civile Angelo Borrelli, il ministro dell’Università Gaetano Manfredi e – collegati in videoconferenza – i titolari della Salute Roberto Speranza, dei Trasporti Paola De Micheli e dell’Istruzione Lucia Azzolina. “Le Regioni hanno proposto al Governo di non chiudere le palestre, hanno confermato la richiesta di chiusura dei locali alle 24” come prevede il Dpcm già in vigore, “di coinvolgere i medici di famiglia nei tamponi rapidi (come già succede in Liguria) e di svolgere i test salivari in farmacia”, ha scritto su Twitter il governatore della Liguria Giovanni Toti, vice presidente della Conferenza delle Regioni.

Le ipotesi per scuola e università – Resta da sciogliere il nodo della scuola. Toti conferma di aver chiesto in rappresentanza dei colleghi governatori “più didattica a distanza a rotazione per i ragazzi degli ultimi anni”. Ma la ministra continua a fare muro, facendo notare che “non si può pensare di fare la didattica a distanza a tutte le ultime classi perché hanno la maturità” e che “la scuola in presenza è fondamentale per tutti, dai più piccoli all’ultimo anno del secondo grado”. Secondo fonti del ministero dell’Istruzione, gli enti locali nel corso del vertice si sono avvicinati alle sue posizioni in merito alla necessità che la didattica resti in presenza e che per decongestionare i trasporti “si agisca su altri settori”, cioè sulle attività produttive. Attilio Fontana (Lombardia) avrebbe concordato sulla necessità di differenziare gli orari perché così “non faremmo ricadere il problema solo sulla scuole”. Il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini si sarebbe detto d’accordo sul fatto che le lezioni devono essere “il più possibile in presenza” mentre sullo scaglionamento degli ingressi si sarebbe rimesso “alla volontà governo su come distribuire sulla giornata avvio e conclusione lezioni”. Per il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, è “indispensabile una disposizione urgente e nazionale che incida sugli orari” di ingresso e uscita degli studenti. “È passato il tempo delle conferenze di servizi e dei tavoli di monitoraggio” o “tra due settimane staremo ancora parlando di cosa fare”.

Manfredi dal canto suo ha ricordato che “le università sono luoghi sicuri, la didattica è già al 50% a distanza, le lezioni sono controllate, con uso della mascherina e distanziamento, tutto è stato programmato con protocolli specifici e la massima attenzione, è impossibile fare di più”.

Smart working per la pa e chiusure dei locali – La nuova stretta dovrebbe puntare, come suggerito anche dal Cts, su un potenziamento dello smart working per i dipendenti pubblici. Dovrebbe esserci poi lo stop agli sport di contatto dilettantistici. Sugli altri interventi, a partire dall’orario di chiusura di pub e ristoranti, non si è ancora trovata la quadra. Al termine del vertice serale a Palazzo Chigi il punto di caduta è sembrato essere la chiusura di bar e pub alle 21 e ristoranti alle 24, per non pesare su un settore già in grande sofferenza. Ma dal governo invitano alla cautela: c’è chi continua a spingere per misure ancora più dure, soprattutto nel weekend. E chi, come Italia viva, è contro le nuove chiusure.

Su palestre e piscine ancora nessuna decisione – Manca una sintesi su diversi aspetti: dallo stop a fiere e congressi all’ipotesi di vietare di consumare alcolici in piedi fuori dai locali dalle 18. In dubbio anche l’eventuale chiusura di palestre e piscine, che stamattina alcuni quotidiani danno per assodata. “Nessuna decisione è stata presa”, sottolineano fonti del ministero dello sport spiegando “come il settore abbia affrontato ingenti spese per adeguare i propri spazi ai protocolli di sicurezza, e nessuna evidenza scientifica denuncia focolai in relazione all’allenamento individuale nei luoghi controllati”. Occorre quindi valutare “se non sia peggio spingere migliaia di appassionati e di giovani nei parchi cittadini o proseguire, magari prevedendo maggiori controlli, con le attività regolamentate”.