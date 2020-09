Anche sul circuito toscano, inedito per le monoposto, hanno dominato le Mercedes: Hamilton, grande favorito, parte dalla pole position. La Ferrari, che celebra il millesimo Gp, spera in Leclerc

La prima storica volta della Formula 1 sul circuito del Mugello. La Ferrari celebra il millesimo Gran Premio con una livrea amaranto, ma per festeggiare anche in pista deve sperare in una gara “pazza” come a Monza. Charles Leclerc partirà quinto: le qualifiche hanno detto che anche curve della pista toscana non hanno ribaltato i valori delle monoposto. Ha dominato la Mercedes, con Lewis Hamilton in pole, inseguita dalla Red Bull di Max Verstappen. Senza imprevisti, a insidiare il leader del Mondiale potrà essere solo il compagno Valtteri Bottas o lo stesso olandese.

Dove vedere la gara

Tutta la giornata del Gp della Toscana sarà trasmessa in diretta su Sky Sport F1 HD, a partire dal warm up mattutino. Alle ore 15.10 il via della gara, che sarà possibile vedere anche in chiaro su TV8.