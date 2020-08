Il racconto della giovane ha trovato conferma negli esami medici a cui è stata sottoposta in mattinata: sarebbe stata avvicinata mentre era da sola. In due avrebbero abusato di lei, mentre il terzo fermato dagli uomini della Squadra Mobile sarebbe stato testimone

Una ragazza veneziana di 15 anni ha denunciato di essere stata violentata in spiaggia a Lignano, dove si trovava in vacanza. I presunti autori della violenza, stando a quanto ricostruito dagli uomini della Squadra mobile di Udine, sono 3 ragazzi minorenni arrivati nella località turistica per trascorrere il Ferragosto: sono stati identificati nel pomeriggio dopo che il racconto della giovane ha trovato conferma negli esami medici a cui è stata sottoposta in mattinata. Tutti si trovano in questura, dove verranno ascoltati per vagliare le eventuali singole responsabilità.

La notte di Ferragosto, ha raccontato la 15enne, è stata avvicinata da tre ragazzi in un momento in cui si trovava da sola in spiaggia a Lignano perché gli amici che erano con lei si erano momentaneamente allontanati perché contattati da altre due ragazze. Del gruppetto di tre minorenni, stando a Il Gazzettino, due la avrebbero violentata mentre il terzo avrebbe assistito alla violenza. Quando gli amici sono tornati hanno trovato la ragazzina in lacrime e ha detto loro di essere stata violentata da ragazzi che sono poi fuggiti.

Immediatamente sono state avviate ricerche anche da parte della Polizia locale e dei carabinieri, ma senza risultato. Gli investigatori della Mobile, diretti da Massimiliano Ortolan, hanno analizzato i filmati di videosorveglianza delle telecamere della zona e sono risaliti ai 3 minorenni.