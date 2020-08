Tutto pronto per la prossima tappa del Motomondiale 2020 che si fermerà a Brno, in Repubblica Ceca. La competizione sarà valida come terza tappa della MotoGp e come quarta per il calendario di Moto2 e Moto3. Per gli appassionati, il programma di dirette e differite prevede un ampio margine di scelta, sia per chi si collega dal televisore che chi vuole seguirlo su smartphone, pc o tablet.

Il canale di Sky Sport Uno HD dedicherà tutta la domenica al Motomondiale, iniziando con il Warm Up Sport Motociclismo “GP Rep. Ceca” in diretta alle 8.35. Quindi, in contemporanea con DAZN, alle 11 in punto inizieranno le dirette da Brno per la gara di Moto3, alle 12.20 la Moto2, mentre alle 14.00 sarà il turno della MotoGP. Sul canale gratuito TV8, invece, verranno mostrate in differita tutte e tre le gare. Alle 16.00 si inizierà con la Moto3, quindi alle 17 verrà trasmessa la Moto 2 e alle 18.30 sarà il turno della MotoGp.

La pole position nella classe MotoGp è della Ducati con Johann Zarco. Precedute le due Yamaha Petronas del connazionale Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli. Quarto tempo per l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaro che si lascia alle spalle la Yamaha M1 del connazionale Maverick Vinales e alla Ktm del fratello Pol Espargaro. Decimo tempo per Valentino Rossi che domani partirà dalla quarta fila con la sua Yamaha M1