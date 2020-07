“Ci risiamo”. Comincia così il post di Luca Alini, infermiere all’ospedale di Cremona, corredato da un suo selfie con camice monouso, occhiali e mascherina. “Non è una foto di marzo o di aprile – chiarisce – In reparto abbiamo ricominciato a ricoverare pazienti Covid con gravi insufficienze respiratorie”. Una situazione che “per ora è limitata” a pochi casi, ma “il coronavirus non si è dimenticato di fare il suo lavoro, e da bravo virus fa quello che deve: infetta nuovi ospiti per sopravvivere”.

Con le sue parole Alini – che da mesi è schierato in prima linea insieme ai colleghi dell’ospedale – vuole ricordare a tutti che l’emergenza non è ancora finita. “Qualcuno pensa che non sia mai esistito, altri che sia un’invenzione delle case farmaceutiche o di qualche altra fantomatica lobby segreta. Niente di tutto ciò”, scrive nel suo lungo sfogo. “Il virus esiste, non è magicamente sparito, e sta mietendo ancora vittime in altre parti del mondo. Da noi ha già dato, ma non sta scritto da nessuna parte che non possa ricominciare a farsi vivo“. Proprio come, stando alla sua testimonianza, sta accadendo all’ospedale di Cremona, già duramente colpito dalla pandemia nei mesi passati. “La maggior parte delle persone ormai pensa al mare, alla montagna, all’aperitivo con gli amici, alla gita del week-end”, aggiunge l’infermiere. “Se qualcuno conosce una persona che ha perso uno dei suoi cari a causa del virus, provate a chiedere cosa ne pensa di tutto ciò, delle ferie, del fatto che ci sono dei forsennati che insistono nel continuare a dire di tenere la mascherina“. Polemiche che vanno avanti mentre “noi medici continuiamo a fare quello che facciamo sempre, anche se adesso non siamo più eroi, angeli o qualunque altro titolo onorifico. L’ultimo paziente della prima ondata è stato dimesso, dal nostro reparto, il 30 giugno. Sono passati 8 giorni. Non siamo più Covid free, ma poco importa“.

Ci risiamo. Non è mia abitudine farmi dei selfie, né tantomeno pubblicarli su Facebook. Questo l'ho fatto questa sera… Gepostet von Luca Alini am Mittwoch, 8. Juli 2020

Lo sfogo di Alini, pubblicato sulla sua pagina Facebook l’8 luglio scorso, sta già facendo il giro del web. “Spero che tutto ciò che è stato non si ripeta, ovviamente, ma nessuno ne può avere la certezza, e chi afferma il contrario a mio parere è un bugiardo clamoroso“, scrive, invitando tutti alla cautela. “Col senno di poi è facile parlare, soprattutto da parte di chi non era nei reparti a febbraio, marzo ed aprile. Ciò che abbiamo visto e vissuto in quel periodo non è spiegabile a parole”. Alla fine l’infermiere si lascia andare a una piccola confessione personale: “Io il Covid l’ho beccato (come molti altri colleghi), ho gli anticorpi ma non ho mai avuto sintomi. Ma, a dirla tutta, non mi sento affatto tranquillo anche se gli esami dicono che in teoria sarei immune. Proprio per il fatto che non sappiamo nulla su questo simpatico esserino, e non ci sarà nessun professore che mi farà cambiare idea“.