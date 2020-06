Il pilota britannico di Superbike Ben Godfrey, 25 anni, è morto dopo un incidente in pista durante l’evento “No Limits Trackday” a Donington Park, nel Regno Unito. Fatali le ferite riportate a causa dello scontro contro un’altra moto: il giovane pilota è deceduto poco dopo essere stato soccorso. Sul tragico incidente la polizia di Leicestershire ha aperto un’indagine.

Godfrey, che gareggiava nel campionato britannico di Superbike, avrebbe dovuto partecipare alla Ducati TiOptions Cup a Silverstone per il Team BGR entro la fine di quest’anno. “Era un fantastico giovane uomo”, lo ha descritto il direttore dell’evento No Limits Trackdays, Mark Neate, che ha aggiunto: “Era amico di tante persone nel paddock, sorrideva sempre e aveva tempo per tutti”. Una perdita avvenuta troppo presto, ha sottolineato il suo compagno di gara della Superbike Glenn Irwin. “Riposa in pace Ben Godfrey – ha aggiunto lui – I miei pensieri sono con la sua famiglia, i suoi amici e la sua squadra”.