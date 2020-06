L'abbraccio virtuale al campione ora ricoverato in ospedale, in gravi condizioni, dopo l'incidente a Pienza. Sportivi, celebrità, politici, ma anche tanti fan che lo considerano un simbolo di tenacia, resistenza e ottimismo

“Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, su Twitter, si unisce al coro di sostegno e affetto per l’ex pilota Alex Zanardi, coinvolto in un grave incidente in handbike mentre partecipava a una staffetta a Pienza, nel senese, ora in ospedale in gravi condizioni.

Tanti messaggi dal mondo dello sport, ma non solo: “Non mollare”, lo esorta il ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. “Ci hai dimostrato di saper vincere anche le sfide impossibili – scrive sui suoi canali social il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio – Campione non mollare, sei l’orgoglio di un’intera Nazione”. Mentre la campionessa di nuoto Federica Pellegrini su Instagram dice: “Forza Alex…adesso devi mettercela tutta“. E il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Eugenio Giani, parla di “grande campione, all’uomo tenace e di grande tempra, esempio per tutti”, e dice: “Forza Alex, siamo tutti con te”.

“Hai aiutato la campagna senza pensarci un attimo – scrive Lapo Elkann, su Twitter – Sei una splendida persona e un esempio di resilienza e vita. Caro Alex ti sono vicino e ti mando un forte abbraccio”. “Dai Alex, non fare scherzi. Forza”, è l’esortazione di Luca Bizzarri. “Sono con te Alex! Sei un grandissimo uomo e atleta! L’Italia ti vuole beneed è al tuo fianco”, aggiunge Pierferdinando Casini. Auguri anche da Giorgia Meloni e da Matteo Salvini, che lo definisce “grande guerriero”. Ma non sono solo campioni sportivi, politici o volti noti: sui social si moltiplicano i messaggi di utenti, che considerano Zanardi un campione anche al di fuori dello sport, per il suo messaggio di speranza, ottimismo e tenacia: dopo l’incidente in cui aveva perso le gambe si era impegnato nella sensibilizzazione sugli sport paralimpici.

Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex #Zanardi, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te. pic.twitter.com/oMhDfGaOEo — Giuseppe Conte (@GiuseppeConteIT) June 19, 2020