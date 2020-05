Slitta ancora quello che doveva essere il “decreto Aprile” ma è stato rinviato ben oltre i primi giorni di maggio. La riunione del preconsiglio, preparatoria del consiglio dei ministri sul decreto ribattezzato Rilancio, è iniziata dopo le 21 di lunedì, è continuata fino a notte e riprenderà alle 11. Finora è stata esaminata solo metà del decreto, che conta più di 400 pagine e 258 articoli. Il Cdm per il varo della maxi manovra da 55 miliardi si terrà a questo punto forse in serata.

“Abbiamo sciolto tutti i nodi politici e di assetto”, aveva detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri al Tg5 lunedì sera. Ma due ore dopo fonti del Movimento 5 Stelle, che ieri ha nuovamente dato battaglia sul tema della regolarizzazione di braccianti e colf, lo hanno smentito: “Il testo ora è migliorato ma non è stato ancora raggiunto l’accordo”.

Fonti Pd dal canto loro hanno ribadito che il via libera all’accordo sui permessi di 6 mesi con paletti stringenti è arrivato, durante il vertice di domenica sera con il premier Giuseppe Conte, anche dai ministri M5s, che sarebbero stati sempre in contatto con il capo politico Vito Crimi. Nel testo, spiegano i Dem, “sono stati inseriti una serie di vincoli per accogliere le obiezioni M5s, inclusa l’esclusione di ogni sanatoria per chi sia stato condannato per reati come il caporalato: non si può continuare a discutere all’infinito”. Ma è proprio sul tema dello “scudo” per il datore di lavoro che fa istanza per la regolarizzazione di un dipendente che è arrivato il niet dei 5 Stelle.

Ad agitare il percorso del decreto ci sono i dubbi dei partiti su singole norme: il M5s anche sul tema delle banche, Iv sul bonus turismo per le vacanze in Italia, mentre lo stop a saldo e acconto Irap, eliminati i paletti di perdita di fatturato previsti dalle bozze, presenta problemi di coperture. E non mancano le richieste degli enti locali. I sindaci delle città turistiche, che da mesi non incassano più la tassa di soggiorno, lanciano un grido d’allarme: si rischia il default. E i presidenti di Regione lo dicono nel corso del tavolo con Conte, Speranza e Boccia: “Nel decreto sono stanziati 1,5 miliardi, ma ne servono 5,4”. Nell’ultima bozza del testo è spuntato lo stop alla prima rata dell’Imu su alberghi e pensioni, a condizione che i proprietari siano anche i gestori delle attività. La norma prevede l’abolizione della prima rata dell’imposta anche per gli stabilimenti balneari, marittimi, lacuali e fluviali.