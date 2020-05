Tra fughe in avanti e richiami all’ordine, continua il braccio di ferro tra Regioni e Governo sulle riaperture anticipate. Oggi, all’unanimità, i governatori chiedono di poter alzare le serrande già da lunedì prossimo. “Poco fa la conferenza delle Regioni all’unanimità ha approvato un documento che chiede che fin dall’ 11 maggio si possa riaprire il commercio al dettaglio” – si legge nell’ordine del giorno consegnato al governo – “E dal 17 – quando scadrà il dpcm firmato il 26 aprile scorso – chiediamo che venga totalmente attribuita alle Regioni la responsabilità di elaborare un calendario completo di riaperture“. A rischio, secondo i governatori, “migliaia di attività determinanti per il tessuto economico e sociale” del Paese. Ma il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia ribadisce la linea già annunciata la scorsa settimana: l’11 maggio verranno esaminati i dati dal ministero della Salute e degli esperti dell’Istituto superiore di Sanità, in base a quelli, saranno possibili le differenziazioni regionali nelle riaperture, anche in base alle linee guida dell’Inail. Ma solo dal 18 maggio in poi: un compromesso, considerando che inizialmente la data stabilita era fissata al 1 giugno. Su questa linea anche i Comuni, che, rappresentati dal sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, hanno concordato con l’impostazione del ministro Boccia: rispettare le linee guida nazionali.

Boccia: “Differenze tra Regioni possibili dopo il 18 maggio” – Già una settimana fa, il ministro Boccia, durante la videoconferenza con i governatori, aveva annunciato “scelte differenziate” tra le Regioni, seguendo il principio secondo cui “contagi giù uguale più aperture e viceversa”. Compromesso confermato, con l’ulteriore variabile dei dati sui contagi, che verranno esaminati la prossima settimana. Nella stessa sede Boccia aveva però ribadito l’importanza dell’unità nazionale e quindi di evitare ‘fughe in avanti’ come quella della regione Calabria. Oggi ha paragonato all’ordinanza della governatrice Santelli quella del sindaco di Ferrara – che vuole riaprire anche i negozi non alimentari lunedì 11 – sostenendo che la tale decisione non segue le linee guida nazionali stabilite in accordo con l’Inail e perciò mette a rischio la sicurezza dei lavoratori. Con il governo si schierano i Comuni, come ha confermato oggi l’Anci.

“A rischio migliaia di attività economiche” – Nell’ordine del giorno, inviato al governo, i governatori chiedono che “entro il 17 maggio venga adottato un nuovo dpcm con il coinvolgimento delle Regioni per consentire loro di procedere autonomamente. Nel dpcm del 26 aprile, si legge ancora nell’odg – manca “un cronoprogramma relativo alle numerose attività ancora sospese o chiuse”. Secondo le Regioni quindi una sospensione prolungata delle attività non contemplate nel decreto “mette fortemente a rischio la sopravvivenza di migliaia di attività economiche, determinanti per la tenuta del tessuto sociale del Paese”. Tutto ciò nonostante i dati epidemiologici – sottolinea il documento – siano “in costante diminuzione in tutto il territorio nazionale”. A sostegno della loro richiesta, i governatori hanno poi sottolineato come siano già stati “già sottoscritti i protocolli per l’individuazione delle misure di sicurezza con le parti sociali a tutela dei lavoratori”. Precisazione che, secondo Boccia, non cambia la sostanza delle cose perché il Comitato tecnico scientifico – di cui fa parte l’Inail – sta ancora lavorando proprio alle regole per bar, ristoranti, negozi.

Piemonte e Lazio: “Valutiamo in base ai contagi” – Qualche cautela arriva dalla regione Piemonte, che pure ha condiviso il documento con cui le Regioni chiedono di poter riaprire i negozi: il governatore si è riservato la possibilità di valutare le scelte in base a quello che sarà l’andamento del contagio in questa prima fase della ripartenza. Nel corso della conferenza il Piemonte ha fatto notare che “l’Italia ha aree con situazioni diverse” e che quindi le scelte dovranno essere adottate in base “all’andamento del contagio”. Anche il Lazio sposa “la linea della prudenza“: “Non siamo contrari ad anticipare le riaperture, ma deve essere garantita la sicurezza dei cittadini. Lunedì si insedierà al ministero della Salute un comitato scientifico per valutare come procede regione per regione. In quella sede si valuterà cosa fare. Noi ci atterremo alle indicazioni del comitato”.

Toti (Liguria) e Fedriga (Fvg): “Necessario riaprire l’11” – Di una riapertura anticipata delle attività, il governatore Toti aveva già parlato questa mattina a Radio 1: “Credo che ce ne sia bisogno, ci sono tante attività che stanno soffrendo moltissimo e poi, e soprattutto, i cittadini italiani hanno dimostrato di comportarsi con grande responsabilità”, ha detto poche ore prima della Conferenza delle Regioni. “Se dall’epoca dei divieti bisogna passare all’epoca delle regole, dei buoni comportamenti in giro, credo che sia giunto il momento di farlo”. Una posizione condivisa anche dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “Chiediamo che le linee guida per la riapertura del commercio al dettaglio siano pronte entro domenica per poter riaprire da lunedì. Viceversa temo che ci sia un forte rischio per la tenuta sociale“.

Rossi (Toscana): “Riapriamo i negozi di vicinato” – In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio, il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi chiede di riaprire almeno i negozi di quartiere, che, specialmente nei piccoli comune, svolgono un’importante funzione per le comunità. Al premier chiede “una soluzione per la nostra Regione che potrebbe riguardare 18.204 esercizi di vicinato, con volumi inferiori ai 300 metri quadrati. Questo periodo di riapertura anticipata andrebbe accompagnato con condizioni di sicurezza rafforzate, come la presenza di un cliente per ogni 50 mq di superficie di vendita, guanti e mascherine”.

Tesei (Umbria): “Non comprendiamo ragioni diniego” – Durante la Conferenza delle Regioni, la presidente umbra Donatella Tesei ha detto: “Non comprendiamo il diniego alla nostra richiesta trincerandosi dietro la mancanza di protocolli di sicurezza Inail ancora da perfezionare. Questo può essere comprensibile per altri comparti, ma nel caso del commercio al dettaglio basterebbe adeguarsi alle misure adottate per le attività già aperte”.