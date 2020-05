Le persone attualmente positive nelle ultime 24 ore sono diminuite di 525 rispetto a ieri. I guariti sono 81.564, 1.740 in più rispetto a ieri. Sono calati di 38 unità i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e i ricoverati con sintomi sono 17.242 in diminuzione di 115. Altre 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. In Lombardia i contagiati aumentano di 526, in Piemonte di 251

In Italia contagiati totali dal coronavirus, cioè gli attualmente positivi sommati alle vittime e ai guariti, sono 210.717, con un incremento rispetto a ieri di 1.389: +0,66% a fronte del +0,91% di sabato. Il trend di crescita è il più basso mai registrato dall’inizio dell’emergenza. Si sono purtroppo registrati 174 nuovi decessi, che portano il totale ufficiale dei morti con Covid-19 a 28.884, ma si tratta del numero più basso dal 14 marzo. Sono i dati relativi al 3 maggio resi noti dalla Protezione civile. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 44.935 tamponi.

Le persone attualmente positive nelle ultime 24 ore sono diminuite di 525 rispetto a ieri. Oggi sono 100.179, ieri erano 100.704. I guariti sono 81.564, 1.740 in più rispetto a ieri. Sono calati di 38 unità i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, che scendono così a 1.501, mentre i ricoverati con sintomi sono 17.242 in diminuzione di 115. Altre 81.436 persone, pari al 81% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Leggi Anche Coronavirus, 1.900 contagi in 24 ore. Allarma l’aumento in Piemonte. 192 vittime, ma se ne aggiungo 282 di aprile mai conteggiate

Nel dettaglio – secondo i dati diffusi dalla Protezione Civile – i casi attualmente positivi sono 36.926 in Lombardia, 15.638 in Piemonte, 9.045 in Emilia-Romagna, 7.299 in Veneto, 5.328 in Toscana, 3.551 in Liguria, 4.385 nel Lazio, 3.198 nelle Marche, 2.726 in Campania, 1.247 nella Provincia autonoma di Trento, 2.955 in Puglia, 2.203 in Sicilia, 1.087 in Friuli Venezia Giulia, 1.868 in Abruzzo, 665 nella Provincia autonoma di Bolzano, 183 in Umbria, 689 in Sardegna, 109 in Valle d’Aosta, 702 in Calabria, 194 in Basilicata e 181 in Molise.

In Lombardia e Piemonte si è registrato il 56% dei casi totali. Nella prima oggi ci sono stati 526 nuovi positivi, mentre nella seconda sono stati 251 (un netto calo rispetto ai +495 di sabato). In Emilia Romagna 166 nuovi casi, 94 in Veneto, 66 in Trentino e 53 nel Lazio. Seguono la Liguria con 47 nuovi casi e la Toscana con 47. La zona con il maggior incremento di contagiati è la provincia di Trento (+66, pari a +1,6%) insieme alla Basilicata pur se su numeri totali molto piccoli (+6 casi, sempre +1,6%). Segue l’Abruzzo con un incremento dell’1,1% e 32 nuovi casi, poi il Piemonte con +0,9%. In Lombardia, la Regione più colpita, l’aumento si ferma a +0,7%.

Lombardia: 526 nuovi positivi, 42 decessi – Sale a 77.528 il numero di contagiati dal coronavirus in Lombardia, +526 rispetto a ieri, quando il totale era di 77.022 (+533 in 24 ore). In calo anche il numero di decessi, +42 in 24 ore, per un totale di 14.321 vittime in tutta la Regione. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 532 (-13 rispetto a ieri) mentre il totale dei dimessi sale a 52.773 (+417). Quanto ai tamponi effettuati se ne contano in totale 410.857 (+7.155). Cala il numero di positivi nella provincia di Milano: il totale è di 20.068 (+118) di cui 8.491 (+41) a Milano città. Ieri se ne erano registrati 249 in più nella provincia e 115 nella sola città meneghina. Quanto alle altre province, a Bergamo i positivi sono 11.453 (+59), a Brescia 13.028 (+29), a Como 3.313 (+20), a Cremona 6.106 (+18), a Lecco 2.344 (+54), a Lodi 3.047 (+30), a Monza 4.823 (+78), a Mantova 3.199 (+5), a Pavia 4.490 (+34). Invariato il numero di contagi a Sondrio 1.181, come ieri. A Varese i positivi al virus sono invece 2.783 (+68).