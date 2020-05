Gli ultimi sondaggi di Index Research per Piazza Pulita su La7 dopo il ricatto del leader di Italia Viva al governo: le rilevazioni attribuiscono al premier 41 punti (40 per il governo), all'ex segretario Pd solo 11. Nelle intenzioni di voto continua la crescita di Fratelli d'Italia. Fase 2: il fronte di chi preme per riaprire e quello dei prudenti si equivalgono

C’è una maggioranza che mostra segni di cedimento man mano che si avvicina alla fase 2, per via del ricatto di Matteo Renzi che nell’Aula del Senato ha chiesto un’accelerazione della riapertura, minacciando in caso contrario di passare all’opposizione. E poi ci sono i sondaggi che dicono che il ricattato, il premier Giuseppe Conte, è ancora colui che gode della maggiore fiducia tra gli elettori (41 punti), mentre il ricattatore, Matteo Renzi, è ultimo in questa classifica con appena 11 punti. Lo svelano le ultime rilevazione di Index Research per Piazza Pulita su La7, che evidenziano comunque come il 45,8% degli intervistati vorrebbe “aprire di più” nella Fase 2, ma questa posizione non scalfisce per ora la fiducia nel premier o nel governo (-1 punto rispetto a una settimana fa). Per quanto riguarda le intenzioni di voto, si conferma invece il trend in calo della Lega che scende al 26,6% (quasi 8 punti percentuali in meno rispetto alle Europee). Non guadagnano però Pd e M5s che restano secondo e terzo partito rispettivamente con il 21,6% e il 14,7%.

Secondo Index Research, il premier Conte si conferma il leader più gradito e perde un solo punto rispetto a una settimana fa, passando da 42 a 41. Distante 9 punti c’è Giorgia Meloni che però scavalca Matteo Salvini: la leader di Fratelli d’Italia è a 32, il leghista invece scende a 31. Le due punte del centrodestra godono comunque di una fiducia nettamente maggiore a quella che viene attribuita al segretario Pd Nicola Zingaretti (23 punti). Poi ci sono nell’ordine Berlusconi, Calenda, Di Maio e infine Matteo Renzi, fanalino di cosa con 11 punti. Il governo invece, che proprio il leader di Italia Viva minaccia di far cadere, gode di una fiducia stabile a 40 punti, dopo il picco massimo di 43 toccato il 16 aprile.

Anche a guardare le intenzioni di voto, Index Research nel suo sondaggio per Piazza Pulita stima Italia Viva al 3,8%, in calo dell 0,2 rispetto a una settimana fa. Se continua a cedere qualche consenso la Lega, continua a rosicchiare intenzioni di voto invece Fratelli d’Italia che sale al 13,2%, più del doppio a quanto Meloni aveva raccolto alle ultime Europee. Resta invece fermo al 21,6% il Pd, così come il M5s guadagna solo un decimo di punto percentuale e arriva al 14,7 per cento.

Per quanto riguarda il coronavirus e la Fase 2, il sondaggio di Index Research rileva che quasi un intervistato su due ritiene le misure previste dal governo “sbagliate”, perché “bisognerebbe aprire di più“. C’è però anche un 30,9% che le definisce giuste e un altro 14,4% che le ritiene “sbagliate” per il motivo opposto, “è troppo presto per riaprire”. Il fronte di chi spinge per aprire e quello dei prudenti quindi sembrano equivalersi. Inoltre, il 42,% degli intervistati (maggioranza relativa) ritiene che siano giuste misure diversificate tra le Regioni, come previsto dal governo a partire dal 18 maggio. Infine, più di un italiano su due si è già rassegnato a non fare le vacanze.