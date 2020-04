Dopo le perquisizioni nella sede del Pio Albergo Trivulzio e le acquisizioni nella sede della Regione Lombardia la Guardia di finanza di Milano sta effettuando perquisizioni all’Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi nell’inchiesta della Procura sulla gestione delle Residenze sanitarie assistenziali per le morti di centinaia di anziani. Nell’indagine sul Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi il direttore generale Antonio Dennis Troisi, il direttore sanitario Federica Tartarone e Fabrizio Giunco, direttore dei servizi medici socio-sanitari. Indagato anche Papa Wall Ndiaye, presidente della Ampast, cooperativa di cui fanno parte i lavoratori della struttura.

Le attività andranno avanti per tutto il giorno (si tratta di acquisire cartelle cliniche, documentazione e comunicazioni anche informatiche, come avvenuto al Trivulzio e in altre Rsa nei giorni scorsi). E partecipa anche la squadra di polizia giudiziaria del dipartimento guidato dall’aggiunto Tiziana Siciliano. La Fondazione ha sempre ribadito che “sin dal 24 febbraio e per tutta l’evoluzione dell’emergenza” è stata adottata “la massima cautela possibile, attuando le procedure e le misure precauzionali definite da Iss e Oms, anche quelle riguardanti” i dispositivi di protezione.

Il fascicolo sul Don Gnocchi (sono un’altra ventina quelli sulle Rsa milanesi e crescono sulla base di denunce continue) è scaturito da un esposto di una quindicina di lavoratori, assistiti dal legale Romolo Reboa, che hanno contestato ai vertici della struttura di avere tenuto “nascosti moltissimi casi di lavoratori contagiati da Covid 19, benché ne fossero a conoscenza almeno dal 10 marzo” e di avere “impedito ai lavoratori l’uso delle mascherine per non spaventare l’utenza”. A inizio aprile il Don Gnocchi contava un numero di ospiti deceduti da marzo simile a quello del Trivulzio, ossia circa 140 morti. Nel fascicolo sono confluite anche le denunce di familiari. Intanto, la cooperativa Ampast ha inviato una contestazione disciplinare con sospensione ai lavoratori che hanno denunciato il Don Gnocchi. Le perquisizioni riguardano anche la cooperativa.

Gli investigatori, su ordine della procura di Milano, sono a caccia delle disposizioni impartite dalla Regione e da Ats (ex Asl) sull’emergenza Covid, la corrispondenza anche informale con gli uffici regionali e Ats e poi ancora ordini e disposizioni al personale e la documentazione sui pazienti trasferiti da ospedali nella struttura in base all’ormai nota delibera regionale dell’8 marzo. I finanzieri stanno cercando, anche con sequestri di dispositivi informatici, anche registri, fascicoli personali, cartelle cliniche dei pazienti malati o deceduti, oltre a bozze, agende, carte di lavoro per un periodo che va da gennaio in poi. Stessa attività che hanno fatto alcuni giorni fa al Pio Albergo Trivulzio. E poi ancora le carte sulla distribuzione dei dispositivi di protezione come le mascherine e l’elenco dei tamponi effettuati su ospiti e personale.

La fondazione precisa “di aver legittimamente esercitato il proprio diritto contrattuale di ‘non gradimentò nei confronti della cooperativa Ampast” perché quei lavoratori “a mezzo stampa e televisione, avevano espresso giudizi gravi e calunniosi”. In generale, le indagini della Procura puntano anche ad accertare eventuali irregolarità nell’operato di Regione Lombardia e dell’Agenzia di tutela della salute, sia in relazione alla delibera dell’8 marzo sul trasferimento di pazienti Covid nelle case di riposo che sulle indicazioni fornite alle strutture sui rischi dell’epidemia.

Intanto anche la Procura di Bergamo – dopo quella di Brescia – ha aperto un’inchiesta sulle morti nelle Rsa del territorio. Un’indagine che, come scrive l’Eco di Bergamo, va ad aggiungersi a quella, aperta da tempo, su quanto accaduto nell’ospedale di Alzano in cui si intende chiarire per quali ragioni il 23 febbraio scorso il pronto soccorso fu chiuso e riaperto dopo quattro ore e se la sanificazione fu fatta in modo corretto. La decisione di aprire l’inchiesta sulle Rsa è stata presa dopo una riunione tra il procuratore facente funzione Maria Cristina Rota e i pm che fanno parte del pool creato appositamente.