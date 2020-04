“L’emergenza non è terminata e non possiamo assolutamente abbassare la guardia. Ma una prima buona notizia c’è: il calo degli ultimi giorni di nuovi pazienti positivi ci ha permesso di chiudere una delle 5 terapie intensive che in questi due mesi abbiamo dovuto aprire per l’assistenza dei malati Covid“. L’annuncio arriva dal personale sanitario dell’ospedale Niguarda, che in un post su Facebook spiega di essere pronto a riorganizzare il reparto per ripartire. “27 posti letto che fino a pochi giorni fa avevano accolto pazienti in condizioni gravissime a causa del virus, sono ormai vuoti”. Insieme alla nota, l’ospedale pubblica un video che mostra il sollievo dei medici e degli infermieri che “negli ultimi 50 giorni hanno lavorato in questo reparto con dedizione, professionalità e sensibilità”

