Non si hanno date nè dettagli ufficiali, ma la Fase 2 è ormai il dossier principale sul tavolo del governo. E anche nei dibattiti che animano il Paese. Per questo motivo a Palazzo Chigi hanno cominciato a occuparsi in modo serrato al problema. Mentre la task force guidata da Vittorio Colao lavora ormai a pieno ritmo, il presidente del consiglio ha cominciato una serie di vertici per valutere tempi e modi delle riaperture. Alle 16 il premier ha convocato una riunione con i capi delegazione di maggioranza, cui dovrebbe ha preso parte anche il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Poi alle 18.30 è poi in programma la cabina di regia che Conte presiederà con i rappresentanti di Regioni e Comuni. Al fianco del premier i ministri di Regioni e Salute, cioè Francesco Boccia e Roberto Speranza. Nel pomeriggio Conte si è tenuto a stretto contatto anche con il presidente Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, e con quello del comitato tecnico scientifico, Franco Locatelli.

Otto giorni fa, quando aveva prorogato le misure restrittive, il premier aveva come il suo auspicio fosse che “dopo il 3 maggio si possa ripartire con cautela e gradualità ma ripartire: dipenderà dai nostri sforzi. La nostra determinazione – aveva detto il premier – è allentare il prima possibile le misure per tutte le attività produttive per far ripartire quanto prima in piena sicurezza il motore del nostro Paese a pieno regime: non siamo ancora nella condizione di farlo, dobbiamo attendere ancora”.

Oggi il governatore che più spinge per una riapertura immediata è Luca Zaia. “La mia posizione è che il 4 maggio si possa aprire con le regole e con le garanzie scientifiche: si volesse fare un passo in più si potrebbe allentare da subito, in modo razionale, prudente e ragionato”, dice il presidente del Veneto. L’idea è quella “di un ragionato programma di aperture per mettere in moto la macchina, scaldare i motori e poi andare a regime”, in un’ottica, comunque, “di messa in sicurezza”. Per prima cosa, dice Zaia, “pensiamo a mascherine, guanti dove si posso portare, distanziamento sociale”. Il governatore però ammette anche che “il tema del ritorno del Covid-19 in autunno è realtà”, concordando con la posizione del professor Walter Ricciardi. “Dovremo tutti essere a quel punto in perfetta forma fisica e molto performanti dal punto di vista sanitario”, dice Zaia.

Il vicepresidente della Conferenza delle Regioni e governatore della Liguria, Giovanni Toti, invece, è contrario al divieto di trasferimento da una regione all’altra, ipotizzato nella prima parte della fase 2. “La chiusura delle regioni è incompatibile con la ripresa economica e sociale che si basa sulla mobilità, semmai bisogna consentire spostamenti in modo graduale e per categorie”. Sul vertice col governo, Toti ha spiegato che “oggi iniziamo a tracciare la fase 2, cercando un equilibrio tra due obiettivi imprescindibili che sono sicurezza e salute dei cittadini e, al contempo, la ripresa del sistema socio-economico ligure”.

Diversa l’opinione dei presidente delle regioni meridionali. “De Luca vuole chiudere, io qui non ho mai aperto. Non ci faremo certo prendere dalla fretta adesso. I confini sono chiusi dal 7 marzo, ancora prima che lo facesse il governo, perché abbiamo cercato di evitare l’esodo dei fuorisede. Le cose non sono cambiate, qui è ancora tutto blindato. Per il futuro valuteremo in base ai dati”, dice la governatrice della Calabria Jole Santelli. Che in pratica condivide la “minaccia” del presidente della Campania, u una possibile chiusura dei confini regionali al Sud in caso di ripartenze differenziate con una fuga in avanti del Nord. “Sono un fan di De Luca, mi mette di buon umore. Ma non si può fare. E non è il momento per regolare i conti con le tante umiliazioni subite dall’arroganza del Nord”, ha detto invece al Fatto il governatore della Puglia Michele Emiliano. “Quando le cose vanno male – osserva – i popoli devono essere uniti. E noi siamo italiani. Permane il racconto di un Sud votato al disastro e di un Nord con Milano prima della classe. Può capitare che chi è votato al disastro se la cavi, come succede di commettere errori e disastri ai primi della classe. Ma non giudico la Lombardia“.