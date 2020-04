“Milano fa parte di C40, un’associazione che raggruppa le principali città del mondo. La presidenza è di Los Angeles e hanno voluto mettere in piedi una task force per l’emergenza. L’hanno affidata a me e per me è un onore. Quello che dobbiamo fare è questo: fronteggiare il problema, immaginare il futuro ed essere collaborativi. È quello che abbiamo fatto per Expo e per le Olimpiadi. Ieri sono stato critico verso la Regione Lombardia, ma ho scritto a Fontana per essere collaborativi. Ieri mi ha chiamato e lavoreremo insieme”, così il sindaco di Milano Beppe Sala sui suoi canali social dopo che ieri aveva accusato la Lombardia di voler riaprire solo perché “l’ha detto Salvini”. “Se vogliamo riaprire Trenord e Atm avranno un problema enorme. Ci vorrà anche un po’ di creatività – ha aggiunto – Per esempio mettendo a disposizione delle biciclette. Ci deve essere la volontà di ricorrere alle nostre capacità”.