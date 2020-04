Il premier Conte quattro giorni fa lo ha escluso, anche se il Mes è uno dei tre pilastri del pacchetto di aiuti che i leader Ue discuteranno la prossima settimana. Viale dell'Astronomia: "Concentrarsi sulla sostanza delle cose". Tajani (Fi) concorda. E anche Renzi si schiera: "Se avessi la possibilità di avere 37 miliardi di euro per la salute li prenderei". Romano Prodi: "Si è ottenuto il "discondizionamento", ora conviene. E non prendere quei soldi ci metterebbe in condizione di debolezza nella trattativa sugli eurobond"

Quattro giorni fa il premier Giuseppe Conte lo ha escluso. “La mia posizione e quella del governo sul Mes non è mai cambiata e mai cambierà”, ha twittato. L’Italia dunque, come ribadito ieri dal viceministro all’Economia Antonio Misiani (Pd) non intende chiedere l’accesso a una linea di credito del fondo salva Stati. Neppure se il prossimo Consiglio europeo accetterà la proposta dell’Eurogruppo di prevedere come unica condizione l’uso di quei soldi per le spese sanitarie legate al coronavirus. Il tema però rimane sul tavolo, visto che il Mes è uno dei tre pilastri del pacchetto di aiuti che i leader Ue discuteranno il 23 aprile. E, complici le dichiarazioni di Romano Prodi a favore del suo utilizzo e l’appello di Confindustria a sfruttare “tutti gli strumenti disponibili” per l’emergenza e la ripresa, martedì è tornato al centro del dibattito all’interno della maggioranza. Con il Movimento 5 Stelle che resta fermamente contrario, il segretario Pd Nicola Zingaretti che invece – pur tra molte cautele – apre, come il leader di Italia viva Matteo Renzi.

Zingaretti: “Se sarà senza condizioni prendiamo le risorse” – “Da presidente di Regione dico una cosa: se esisterà la possibilità, senza condizionalità e rispettando la sovranità italiana, di avere dei miliardi a sostegno della sanità, se ci saranno queste condizioni, io credo che dovremo prendere queste risorse: ci servono per gli ospedali e la sanità”, ha spiegato il leader dem nel corso di una conferenza stampa in streaming. Poco prima si erano schierati a favore anche il capogruppo Pd alla Camera Graziano Delrio – “tutti gli strumenti a disposizione, se sono senza condizionalità, devono essere usati. Magari in futuro se non servono subito” – e la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa: “Perché non immaginare di costruire un progetto che usa questo denaro? E’ una preclusione ideologica per me inspiegabile”.

L’appello di Confindustria – A rilanciare la discussione ci ha pensato la lobby degli industriali. Viale dell’Astronomia, in una nota ufficiale, ha fatto “appello al Governo e a tutte le forze politiche affinché si utilizzino i fondi messi a disposizione dal Mes senza condizionalità che non siano quelle della lotta al virus e alle sue conseguenze”. La richiesta degli industriali è di evitare “polemiche sui termini, che possono creare solo danni, e concentrarsi sulla sostanza delle cose mobilitando le risorse nazionali per la difesa delle imprese e del lavoro”.

Renzi: “Su eurobond battaglia sacrosanta, ma perché non prendere 37 miliardi senza condizioni?” – Una posizione condivisa da Renzi, che del resto ha da tempo visioni molto vicine a quelle di Confindustria e già due settimane fa sosteneva la necessità di riaprire le aziende a dispetto del parere degli esperti. “Il premier Conte che combatte per gli Eurobond fa una battaglia sacrosanta che tutti noi sosteniamo”, ha detto ieri sera l’ex premier a “Quarta Repubblica“. “Ma il punto è perché dobbiamo essere contro questo Mes che è senza condizionalità? Grazie a Gualtieri e Gentiloni abbiamo un Mes senza condizionalità. Io se avessi la possibilità di 37 miliardi di euro per la salute li prenderei. Se non li prendiamo noi, li prendono altri”.



“Perché rinunciare, ad ogni costo, ad un prestito a tassi bassissimi e senza condizioni per affrontare l’emergenza?”, si chiede a sua volta su Twitter il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani. “L’alternativa ai 37 miliardi dell’ex Mes rischia di essere la patrimoniale. Bene l’appello di Confindustria alla politica”.

Prodi: “Senza condizionalità sarei per usarlo. Altrimenti ci indeboliamo in trattativa” – A ragionare sull’opportunità di usare quello strumento, alla luce del fatto che “nell’ultima riunione si è ottenuto il ‘discondizionamento‘ cioè non è più condizionato”, è stato già lunedì anche l’ex presidente del Consiglio e numero uno della Commissione europea Romano Prodi, che rispondendo a una domanda sul fondo salva-Stati durante un dialogo in diretta Instagram organizzato dalla Bologna Business School ha spiegato: ora che “non è più condizionato, non capisco più il mio Paese. Io sarei per usarlo”. Il Mes, ha ricordato, è nato come un modo “per intervenire nei Paesi in crisi, come dire ti do i soldi ma sei in libertà vigilata. Giustamente l’Italia ha detto basta, questo non lo voglio”. Ma ora, senza le condizionalità, “è un prestito, ma talmente a basso interesse per cui: primo lo ripaghiamo a lunghissimo tempo, secondo ci costa un miliardo e mezzo in meno all’anno… a caval donato, non si guarda in bocca“. Non solo, argomenta Prodi: “Se il Mes viene accettato dalla Spagna e dal Portogallo, in che posizione di debolezza ci mettiamo noi italiani? Quando andiamo a trattare su altri temi, come gli eurobond, ci dicono: ‘Ma come rifiutate questo e poi volete quest’altro? Da cattivi pagatori si prende quello che ci danno”.