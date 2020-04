Da ieri mattina le forze dell’ordine, a Bari, hanno attivato checkpoint in alcune delle strade della città dove è stata segnalata un’eccessiva presenza di cittadini. “Per ogni posto di blocco ci sono dieci agenti che controllano tutti, in auto o a piedi, indistintamente”, ha fatto sapere il sindaco Antonio Decaro, che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un video in cui spiega a un anziano cittadino barese perché non possa andare a pranzo da sua figlia: “E se ti ammali? Sei una persona a rischio. E se contagi tua figlia o i tuoi nipoti? Anche a me piacerebbe vedere i miei genitori, ma non posso. Devi stare a casa”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore