A New York arrivano 45 obitori mobili. Deficit di mascherine e respiratori negli Usa, dove in una sola settimana sono arrivate 6,6 milioni di richieste di disoccupazione. Putin prolunga la chiusura delle attività essenziali fino a fine mese ma assicura gli stipendi. Quasi un milione di casi in totale. Oltre 3,9 miliardi persone in 90 Paesi sono costrette o invitate dai loro governi a restare a casa

Lo aveva anticipato l’Oms e la soglia sta per essere oltrepassata: i casi di coronavirus sono quasi un milione a livello globale. A preoccupare anche oggi è soprattutto la Spagna, che registra un nuovo drammatico aumento nei decessi: 950 morti in sole 24 ore che portano il totale delle vittime a 10.003. In crescita anche i contagi da Covid-19, 8.102 nuovi casi nelle ultime ore per un totale di 110.238, secondo le autorità sanitarie spagnole. E i disoccupati, solo a marzo, sono 302mila in più.

Situazione grave anche negli Stati Uniti, che – riferisce la Cnn citando fonti del Congresso – non invieranno più agli alleati e partner all’estero equipaggiamenti protettivi per il coronavirus a causa delle gravi carenze interne. Il deficit di mascherine e respiratori è tale che gli Usa, il Paese più potente del pianeta, hanno accettato aiuti sanitari anche dalla Russia. I morti intanto sono più di 5000 e a New York, la città più colpita dal coronavirus, arrivano 45 obitori mobili, mentre i crematori locali funzionano 24 ore su 24: i morti, nella sola metropoli, sono già 1.941, di cui 391 nelle ultime 24 ore. I casi di contagio accertati sono 83.712, quasi la metà di tutti gli Stati Uniti. E a preoccupare è anche il fronte lavoro: a causa della crisi causata dal coronavirus, le richieste di disoccupazione sono arrivate a 6,648 milioni nella settimana che si è conclusa il 28 marzo. Si tratta del maggior numero di richieste mai presentato nella storia, nota la Cnn, dopo il record di 3,3 milioni di richieste la settimana precedente. I dati sono stati diffusi dal dipartimento del Lavoro.

. Lo ha reso noto il governatore Andrew Cuomo

Nelle Filippine, il presidente Rodrigo Duterte ordina di sparare a chi viola la quarantena e il capo del Mossad, Yossi Cohen, si trova in quarantena dopo avere incontrato nei giorni scorsi il ministro della Sanità, risultato positivo. Stesso motivo per cui, dopo essere finita, riparte la quarantena del premier Netanyahu. I servizi segreti israeliani sono infatti stati incaricati dal governo di reperire il materiale necessario per l’emergenza sanitaria. E Vladimir Putin ha annunciato che la sospensione delle attività non essenziali in Russia andrà avanti fino alla fine del mese. Lo stipendio, ha assicurato, sarà garantito. In Iran positivo il presidente del Parlamento.

I numeri – Nel mondo, riferisce il bollettino della John Hopkins University, sono 935.817 i contagi, 47.208 i morti e 193.700 i guariti. hanno il maggiore numero di positivi, 215.417. Seguono l’Italia (110.574) e la Spagna (104.118). Gli Usa sono ora al terzo posto per numero di decessi (4.757). Secondo il conteggio di France Presse, la metà della popolazione mondiale è sottoposta a misure di isolamento. Sono oltre 3,9 miliardi infatti le persone costrette o invitate dai loro governi a restare a casa per contenere la diffusione del Covid-19. Queste misure – isolamento obbligatorio o consigliato, coprifuoco, quarantena – riguardano oltre 90 Paesi e territori. L’ultimo, a partire da domani, è la Thailandia che porta così il dato al 50% della popolazione mondiale.

Spagna – I disoccupati a marzo sono 302mila in più. È il più grande delle serie statistiche, superando i quasi 200mila nel gennaio 2002, il mese peggiore finora. Con questo balzo, il numero totale di disoccupati sale a 3,5 milioni. Gli effetti del coronavirus sul mercato del lavoro sono state devastanti in poco più di due settimane, da quando le conseguenze hanno iniziato a farsi sentire. Il Paese, duramente provato anche dal punto di vista sanitario, finora ha registrato 9mila vittime da Covid-19. “Abbiamo raggiunto il picco della curva e stiamo iniziando la fase di rallentamento”, ha detto in Parlamento il ministro della Salute spagnolo, Salvador Illa, dopo la comunicazione di nuovi drammatici numeri sull’emergenza coronavirus in Spagna. Il ministro, riporta El Pais, ha anche rassicurato sulla produzione di ventilatori polmonari annunciando che nei prossimi giorni Seat comincerà a produrne 300 al giorno e l’azienda madrilena Hersill altri 100.

Francia – Nelle ultime 24 ore sono morte 183 persone che porta il totale dei decessi a 1.011. Lo ha annunciato il virologo Emmanuel André nella consueta conferenza stampa, precisando che da ieri si sono avuti 1.384 nuovi casi positivi per un un totale di 15.344 contagi confermati.

Regno Unito – Nuovo balzo di 569 morti in più in 24 ore (contro i più 563 di ieri). I decessi totali registrati salgono a 2.921, mentre i contagi passano da 29.474 a 33.718: con un aumento giornaliero di oltre 3800, in lieve calo rispetto ai più 4.324 indicati ieri. I test eseguiti nel Paese sfiorano infine i 163.200, a un ritmo quotidiano incrementato leggermente a oltre quota 10mila.

Olanda – Le vittime salgono a 166. In totale sono 1.339. Le persone ricoverate nelle ultime ore sono 625 per un totale di 5.784. Da ieri si sono avuti 1.083 nuovi contagi che portano complessivamente il numero delle persone positive al Covid-19 a 14.697.

Stati Uniti – New York fatica a gestire il crescente numero di vittime. Scarseggiano il personale, i sacchi per i cadaveri e i posti dove metterli. Per questo ha acquistato 45 obitori mobili, mentre i crematori locali sono stati autorizzati a restare in attività 24 ore su 24. Le unità mobili, scrive il New York Times, sono già state mandate in ospedali come il Brookdale Hospital di Brooklyn, dove un medico ha riferito che il flusso di corpi è “come un nastro trasportatore”.

Dall’altra parte del Paese, il sindaco di Los Angeles ha ordinato a 4 milioni di residenti di indossare una mascherina o una protezione per il viso (bandane incluse) per proteggersi dal contagio. E negli Usa è allarme per il materiale sanitario che inizia a scarseggiare, tanto che a New York è arrivato un aereo carico di aiuti umanitari proveniente dalla Russia. “Dobbiamo lavorare insieme per battere il Covid-19. Per questo gli Stati Uniti hanno accettato di acquistare alla Russia materiale protettivo di cui avevamo urgentemente bisogno”, ha spiegato in un tweet il segretario di Stato americano Mike Pompeo. E il New York Times scrive che, nonostante Trump abbia garantito che il Paese ha migliaia di ventilatori pronti all’uso, altre migliaia si trovano in magazzini, senza manutenzione e inutilizzabili.

Iran – Il presidente del Parlamento Ali Larijani è risultato positivo al test e si trova al momento in quarantena.

Filippine – Il presidente Rodrigo Duterte, ha ordinato alle forze di Sicurezza di sparare “a morte” a chiunque causi “problemi” nelle aree chiuse a causa della pandemia di coronavirus. Ma il capo della polizia, Archie Gamboa, ha detto che gli agenti non lo faranno. Circa la metà dei 110 milioni di persone del Paese è attualmente in quarantena, compresi milioni in condizioni di povertà elevata, lasciati senza lavoro a causa di forti restrizioni alla circolazione.

Israele – A poche ore dalla fine della sua quarantena, il premier Benyamin Netanyhau è costretto a tornare in isolamento dopo aver avuto contatti con il ministro della sanità Yaakov Litzman risultato la notte scorsa positivo al coronavirus. Resterà in isolamento fino a mercoledì prossimo, a patto che i test a cui sarà sottoposto siano negativi. Il premier era uscito ieri dall’isolamento dopo che una sua collaboratrice era stata dichiarata positiva nei giorni scorsi. Anche il capo del Mossad, Yossi Cohen, a seguito dei suoi contatti col ministro della Sanità, ha avuto istruzione di mettersi in quarantena.

Eritrea – Il governo ha imposto il confinamento a casa di tutta la popolazione per 21 giorni. Al momento sono 18 i casi, uno di origine locale. Si potrà uscire solo per fare la spesa e recarsi in farmacia. Sono esentati coloro che svolgono lavori essenziali e i residenti di zone rurali che lavorano nell’agricoltura. La maggior parte degli impiegati pubblici rimarranno a casa. Scuole e trasporti pubblici sono sospesi, così come i mercati. Le forze di sicurezza e “comitati di vicini” veglieranno sul rispetto delle regole. Fra i paesi più chiusi all’esterno del mondo, con un regime sotto accusa per le violazioni dei diritti umani, l’Eritrea viene sopranominata la “Corea del Nord africana”. La relatrice Onu per i diritti umani in Eritrea, Daniela Kravetz, ha chiesto all’Asmara la liberazione dei prigionieri politici e detenuti per reati minori per ridurre l’affollamento delle carceri, dovevi è un rischio di propagazione del contagio.