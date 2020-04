“Non ho voglia e tempo di fare polemiche. Lo Stato sta facendo di tutto. Fontana sa benissimo che mentre parliamo è atterrato l’ennesimo aereo della Guardia di Finanza. Se ci fosse dall’alto una grande telecamera si vedrebbero in Italia in giro solo mezzi militari, scaricano materiali che lo Stato acquista in tutto il mondo per le Regioni, specie per la Lombardia. E tutto è online nel dettaglio su siti di Protezione civile e dei ministeri“. Così il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, a “L’Aria che Tira” (La7), risponde al presidente della Regione Lombardia.

“L’assessore al Bilancio della Regione Lombardia Caparini dovrebbe scusarsi con il commissario Arcuri – continua Boccia, riferendosi alle accuse del politico lombardo contro la Protezione Civile – Un’ora e mezzo dopo le sue dichiarazioni, l’ufficio di Arcuri ha spiegato che il sabato precedente, alle 21.59, la dottoressa Branchi, responsabile dirigente della Regione Lombardia che tiene i rapporti con il commissario, aveva confermato i numeri sull’invio dei materiali. Devo dire che da qualche giorno, cioè da quando sono i militari a distribuire i materiali di protezione, ci ritroviamo coi numeri, anche alle consegne“.