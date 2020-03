“Certamente ci sarà un prolungamento delle misure” ma la decisione sulla durata “è una scelta che spetta al decisore politico”. Così durante la consueta conferenza stampa per aggiornare sulla situazione coronavirus in Italia, il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. “Stiamo vedendo dei risultati – ha proseguito – e questi risultati non li avremmo ottenuti senza le misure di contenimento. E questa è una ragione per continuare a fare questi sacrifici”. Il dottore ha ricordato che questa è la direzione giusta ma che “non bisogna abbassare la guardia“. “Non sarà un processo di ritorno alla normalità dal niente al tutto, sarà graduale, ma l’obiettivo è riuscire a contenere la situazione adesso, prevenire ulteriori focolai epidemici, specie come quelli visti (al Nord, ndr) e ripristinare il più possibile un normale stile di vita”. Sulle tempistiche per le riaperture, poi, il presidente del Css ha sottolineato: “Una riapertura del paese? Ne riparliamo dopo Pasqua“.

