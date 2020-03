“Ciao a tutte e a tutti! Dopo 23 giorni di isolamento domiciliare sono risultato negativo ai due tamponi consecutivi. Ho passato brutte giornate ma sono guarito“. Lo annuncia su Facebook il segretario del Pd e Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “Il mio primo pensiero va ai deceduti – ha aggiunto – e a tutti coloro che sono in cura. Il mondo sta vivendo un dramma che non ha eguali nella storia moderna”. Zingaretti ha poi sottolineato che “tornerà operativo fra un paio di giorni” perché “c’è bisogno di tutti e di tutte”. “Ognuno faccia il meglio di quello che può fare per sé e per gli altri – ha concluso – Uniti dobbiamo sconfiggere questa bestia”.

