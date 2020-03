Angelo Borrelli ha la febbre da mercoledì mattina e quindi la Protezione Civile ha deciso di sospendere, fino a data da destinarsi, la conferenza stampa delle 18 sull’emergenza coronavirus. I dati quotidiani verranno diffusi, alla stessa ora, attraverso un comunicato. Secondo quanto apprende l’Ansa, al commissario è stato fatto un nuovo tampone dopo quello negativo di qualche giorno fa e si attende l’esito dell’esame.

Borrelli ha lasciato a scopo precauzionale la sede del Dipartimento, durante il comitato operativo, quando si sono manifestati i sintomi di quella che viene definita una “lieve indisposizione”. La Protezione Civile ha assicurato che continuerà a garantire la massima operatività e, anche per il tramite dell’ufficio stampa, a diffondere le informazioni disponibili sull’emergenza in atto.

Il capo della Protezione Civile, negli scorsi giorni, era stato sottoposto al tampone – ed è risultato negativo – dopo che 12 dipendenti del Dipartimento sono risultati positivi al Covid-19. In un’intervista a Repubblica, pubblicata martedì, Borrelli aveva spiegato che è “credibile” quantificare in circa mezzo milione di infetti ‘fantasma’: “Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile”, aveva dichiarato.