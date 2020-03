Mentre è sospesa fino alle 17 la videoconferenza tra i ministri dello Sviluppo e dell’Economia, Stefano Patuanelli e Roberto Gualtieri, e i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, nuovi comparti si aggiungono a quelli che già lunedì hanno annunciato mobilitazioni e scioperi. Si fermeranno i lavoratori della carta, del cartone e della stampa. Ma anche i gestori degli impianti di rifornimento. Oggetto della protesta è il decreto sulla chiusura delle fabbriche emanato domenica, che secondo i sindacati ha previsto maglie troppo larghe lasciando aperti troppi stabilimenti non essenziali. Ieri erano già stati proclamati scioperi, per mercoledì, dei comparti metalmeccanici e chimico-tessile, oltre a quello dell’aerospazio scattato subito. Alla Prefettura di Milano stanno già arrivando”numerose comunicazioni da parte di aziende per la prosecuzione delle attività produttive”, che andranno “esaminate e vagliate”. Le aziende che potranno rimanere in attività “saranno oggetto anche di controlli successivi da parte della Guardia di Finanza“. Leggi Anche Coronavirus, Conte ha firmato il decreto che ferma la produzione. Ecco le 80 attività ‘essenziali’. Deroghe anche per aerospazio e difesa

Intanto hanno sospeso l’attività i lavoratori Amazon di Torrazza Piemonte perché, scrivono Filt e Nidil Cgil, “la multinazionale americana li costringe a operare su lavorazioni assolutamente non indispensabili e in condizioni inaccettabili“ tra cui “assenza di dispositivi di protezione individuale e modifiche strutturali all’interno dello stabilimento insufficienti a garantire quanto previsto dal Protocollo sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali”. E i sindacati del settore bancario sono stati convocati per oggi alle 15 all’Abi.

In sciopero i lavoratori di carta e cartone in Lombardia – Slc-Cgil, Fistel e Uilcom Lombardia hanno dichiarato per mercoledì uno sciopero di 8 ore in tutte le aziende dei settori industriali della lavorazione della carta e del cartone e della stampa. La “preoccupazione per la salute dei lavoratori che rappresentiamo è troppo alta e non è per noi sacrificabile di fronte a nessun profitto”, dicono. Unica eccezione per le aziende che “svolgono attività veramente essenziali legate all’alimentare, alla sanità, alla sicurezza, alla produzione di carta a ciclo continuo e all’informazione, e dove vengano effettivamente fatti e rispettati i protocolli per la sicurezza”

I gestori della rete carburanti: “Non possiamo garantire sicurezza” – “Nessuno può pensare di continuare a trattarci da schiavi, né da martiri”, dicono dal canto loro i gestori della rete carburanti rappresentati da Faib-Fegica-Figisc/Anisa. ”Siamo persone con famiglie da proteggere, cittadini tra gli altri che sanno di dover assolvere ad una responsabilità di cui non si vogliono spogliare, ma a cui non può essere scaricato addosso l’intero carico che altri soggetti, con ben altri mezzi, disponibilità economiche e rendite, si ostinano ad ignorare”. La categoria è composta da oltre 100.000 persone in tutta Italia che, si spiega in una nota, hanno continuato a fare il loro lavoro nonostante si sia registrata una contrazione di circa l’85%. Ora “gli impianti di rifornimento carburanti cominceranno a chiudere: da mercoledì notte quelli della rete autostradale, compresi raccordi e tangenziali; e, via via, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria”. “Noi, da soli, non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio”, spiegano i gestori carburanti.

I rider: “Rischiamo multe per assembramento” – Intanto protestano anche i collettivi dei rider. “Ancora in strada senza garanzie” e col rischio di vedersi infliggere “multe fino a 5000 euro” mentre aspettano “davanti ai ristoranti” per assembramento, come prevede l’ordinanza regionale lombarda. E’ uno dei messaggi lanciati su Facebook da ‘Deliverance Milano’. “Né il Sindaco né il Governatore, nonostante la questione sia stata sollevata, venerdì al Tavolo in Prefettura su salute e sicurezza, hanno deciso di prendere provvedimenti in tal senso”. La responsabilità “sociale e d’impresa, ancora una volta”, secondo i rider, viene scaricata, “sui suoi corrieri, mantenendo il servizio attivo nonostante i rischi”.