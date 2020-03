Lorenzo Repetto, 64 anni, farmacista di Saint-Vincent, è la quarta vittima del coronavirus in Valle D’Aosta. Aveva patologie pregresse e si è spento mercoledì 18 marzo nell’ospedale Parini di Aosta dove era ricoverato da qualche giorno nel reparto di Rianimazione. La sua farmacia, di fronte alla chiesa, un punto di riferimento per il paese, era stata subito chiusa per sanificazione.

A dare la notizia della sua scomparsa è stato il presidente di Federfarma, Marco Cossolo: “Sono profondamente addolorato per la scomparsa del collega. Continuiamo a chiedere con forza dispositivi di protezione per titolari e collaboratori”, ha detto in una nota sottolineando come sia infatti “necessario proteggere la loro incolumità e quella dei cittadini. Il contagio di un collega farmacista – afferma – comporta la chiusura di una farmacia e il venir meno sul territorio di un importante punto di riferimento per i cittadini”. In particolare, in questo caso, “un’intera comunità resta senza un presidio sanitario territoriale. Mi stringo a tutti i colleghi e li ringrazio ancora una volta – conclude Cossolo – per l’impegno con cui riescono ad assicurare assistenza farmaceutica alla popolazione in questo momento di estrema emergenza per tutto il Paese”.

Foto: archivio Google Maps